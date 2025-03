50% di giovani sono pronti a modificare le proprie abitudini di trasporto, mentre il 35% intende acquistare un’auto elettrica entro i prossimi 10 anni. Nelle città emergenti, la probabilità di possedere un EV sale al 44% nei prossimi 5 anni. Questi dati, raccolti dall’ultimo sondaggio globale di Economist Impact per Nissan, sottolineano l’interesse crescente delle nuove generazioni verso una mobilità sostenibile.

Auto elettriche, la ricerca suppone che i giovani siano orientati nelle EV

La ricerca, condotta su 3.750 individui in 15 città del mondo, mostra un netto cambio di percezione verso i veicoli elettrici. Attualmente, solo il 23% possiede un EV, ma le proiezioni indicano un aumento significativo, spinto soprattutto dalle economie emergenti dove la sensibilità ambientale è in rapida crescita.

Un ruolo chiave in questa transizione è giocato dalle tecnologie innovative. Gli intervistati si dichiarano particolarmente interessati a soluzioni come l’accumulo energetico, i carburanti alternativi e il sistema vehicle-to-everything, considerati fondamentali da oltre il 40% degli intervistati per il futuro della mobilità.

Secondo Lavanya Wadgaonkar di Nissan, il successo degli EV dipenderà dall’equilibrio tra costi accessibili e prestazioni. Per questo, l’azienda sta investendo nel miglioramento delle batterie e nell’espansione delle infrastrutture di ricarica, mirando a integrare i veicoli elettrici in un sistema di mobilità più ampio e sostenibile.

La situazione nelle città emergenti

Le città emergenti come Shanghai, San Paolo e Città del Messico sono in prima linea in questa rivoluzione verde, nonostante permangano ostacoli come i costi elevati e le limitazioni tecnologiche. Ritu Bhandari di Economist Impact evidenzia che il successo della transizione dipenderà dalla capacità di sviluppare soluzioni di trasporto flessibili e multimodali.

Infine, lo studio conferma che la Gen Z è pronta a guidare un cambiamento epocale nella mobilità urbana. Il futuro sostenibile passa attraverso giovani e EV, politiche mirate e una maggiore consapevolezza ambientale, alimentata dall’innovazione tecnologica.