Una vecchia Renault Clio diventa un carro armato [Video]

Prendere le vecchie auto e convertirle in qualcosa per il quale non sono state concepite, è un esercizio affascinante e divertente. Su Internet si possono trovare tantissimi esempi di questo genere, fra cui uno degli ultimi è la conversione di un’anziana Renault Clio in un carro armato, con tanto di cingoli e cannone. L’artefice di questa strana opera è il celebre youtuber Master Milo, già noto per le sue strampalate creazioni da vedere e rivedere. Ma vediamo il modo in cui la vecchia utilitaria francese è divenuta un’arma da guerra, che un giorno potrebbe sparare patate come munizioni.

Il progetto di conversione

C’è voluto un po’ di tempo per cambiare il volto di questa Renault Clio di seconda generazione, infatti affinché il cingolo non grattasse sulla carrozzeria sono stati applicati una serie di distanziali per allargare la carreggiata e consentire al cingolo di aderire bene agli pneumatici. Al centro dell’auto è stata installata una terza ruota per avere il cingolo sempre in tensione e per fargli avere un grip ideale sul terreno.

La trazione continua a essere sulle ruote anteriori, mentre sotto al cofano troviamo confermato il piccolo motore quattro cilindri della Clio. Quest’ultimo fa un po’ di fatica ma riesce tuttavia a muovere la macchina nonostante le consistenti nuvole di fumo che escono dagli scarichi. La frizione è la parte più carente dato che a fine video si rompe in modo irreversibile. I cingoli infatti sono molto pesanti e la trasmissione della piccola francese non riesce a scaricare a terra tutta la potenza, seppur esigua.

Suggerimenti dal web

Gli utenti di Youtube hanno riempito di commenti il video di Master Milo con la sua Clio “Tank”, molti dei quali sono dei suggerimenti per apportare delle migliorie a questa strana creatura. Qualcuno consiglia di installare un vero cannone spara patate sul tetto o addirittura una macchina del fumo per confondere gli avversari. Prima però di arrivare a questo punto, sarà necessario ritoccare la frizione, altrimenti la Clio resterà un mero oggetto di stile.