Una rarissima Pagani Zonda S va fuori strada a Praga [Video]

Brutta disavventura per il proprietario di una Pagani Zonda C12 S, finito fuori strada con la sua auto da sogno di colore giallo, in una tortuosa arteria viaria nei pressi di Praga (Repubblica Ceca). Per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Questo ci consente di focalizzare l’attenzione su altri aspetti della vicenda. L’impressione è che l’uomo al volante, per ragioni difficili da definire, abbia perso il controllo del mezzo, finendo sulla scarpata. Sarà stato un colpo di acceleratore più impetuoso del dovuto? Oppure una manovra brusca per evitare l’impatto con un animale?

GENEVA, SWITZERLAND - MARCH 16 The Pagani Zonda C12 at the Geneva International Motorshow 2019. This is the first Zonda put into production, carrying the chassis number 001. The car made its debut at the 1999 Geneva Motorshow, and was brought back in 2019 to celebrate 20 years of the Zonda. Photo by Martyn Lucy Getty Images

Tante le ipotesi che si possono fare, ma la ricostruzione dei fatti potrebbe dipingere scenari anche diversi. Nel video girato da tobiastrunc e condiviso su Instagram da supercar.fails si vede lo stato in cui si è ridotta la preziosa supercar di San Cesario Sul Panaro, il cui frontale è seriamente danneggiato. Penso che anche il sottoscocca abbia subito delle lesioni, ma per il resto l’auto sembra in ottimo stato. Le spese di ripristino saranno comunque importanti. Credo che il proprietario non ne faccia la sua preoccupazione principale, anche perché poteva andare molto peggio per lui, se avesse colpito uno dei tanti alberi del fossato. A quel punto saremmo stati costretti a raccontare una storia molto più drammatica.

Ricordiamo che la Pagani Zonda C12 S è spinta da un motore AMG aspirato da 7.0 litri di cilindrata, che eroga 550 cavalli di potenza. Il passaggio da 0 a 100 km/h viene liquidato in 3.7 secondi, mentre la velocità massima si spinge a quota 335 km/h. L’iconica supercar della casa emiliana si offre allo sguardo con forme da caccia bombardiere, che si coniugano a contenuti sofisticati e a prestazioni di riferimento. Queste sono lo specchio fedele di una cura minuziosa su tutti i fronti. L’auto è stata prodotta per oltre due lustri, in una decina di versioni differenti, per un totale di 137 esemplari. Ora, al suo posto, c’è la Huayra.