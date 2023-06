Un meccanico della Ferrari evita la tragedia nel GP Canada: ferma una gomma che rotola nella pit lane

Un episodio pericoloso si è verificato durante il Gran Premio del Canada di Formula 1, quando una gomma staccata dalla Mercedes di George Russell ha iniziato a rotolare nella pit lane. Il pilota britannico, che stava lottando per le posizioni di testa, ha sbattuto contro il muro all’uscita della curva 9, danneggiando l’ala anteriore e la ruota posteriore destra della sua monoposto. Russell è riuscito a rientrare ai box per cambiare le gomme e riparare i danni, ma una delle sue ruote si è staccata dal cerchio ed è finita in mezzo alla corsia dei box, dove avrebbe potuto rappresentare un ostacolo per le altre vetture. A evitare il peggio è stato un meccanico della Ferrari, che ha prontamente afferrato la gomma e l’ha portata via.

Eroico gesto del meccanico della Ferrari che nel GP del Canada “acchiappa” la ruota di Russelle in pit lane

L’intervento dell’ingegnere del Cavallino Rampante, immortalato dal fotografo Sutton su Twitter, ha scongiurato il rischio di un incidente più grave, che avrebbe potuto coinvolgere altri piloti o addetti ai lavori. Russell, invece, ha dovuto ritirarsi al 53esimo giro per un problema ai freni, dopo aver perso ogni speranza di conquistare un podio o dei punti. Il pilota della Mercedes si è detto deluso per la sua gara, ma ha elogiato il lavoro del team e la competitività della sua vettura. Ricordiamo infine che la gara è stata vinta da Max Verstappen su Red Bull, seguito da Fernando Alonso su Alpine e Lewis Hamilton su Mercedes.