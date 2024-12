Un caffè per la sicurezza: l’iniziativa di Autostrade per l’Italia

Durante le festività natalizie, Autostrade per l’Italia si impegna a garantire la sicurezza dei viaggiatori con un’iniziativa speciale. Dal 20 dicembre al 19 gennaio, in tutte le aree di servizio della rete, sarà offerto un caffè gratuito dalle 23:00 alle 5:00 a tutti i clienti che ne faranno richiesta.

L’iniziativa di Autostrade

Questa iniziativa, volta a contrastare la stanchezza alla guida, è solo una parte di un programma più ampio di campagne per la sicurezza stradale promosse da Autostrade per l’Italia. L’obiettivo è quello di ridurre il rischio di incidenti, soprattutto durante i viaggi notturni, quando il pericolo di colpi di sonno aumenta considerevolmente.

Oltre al caffè gratuito, dalle 6:00 alle 22:00 sarà possibile richiedere una verifica gratuita delle gomme e dei livelli dei liquidi del motore. Questo servizio, offerto in collaborazione con i partner commerciali di Autostrade per l’Italia (Autogrill, Chef Express, Hermes, My Chef, Lagardere-Ristop, Sarni, Sirio, Eni, Esso, Europam, IP, Q8, Tamoil), mira a garantire che i veicoli siano in condizioni ottimali per affrontare la strada.

Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l’Italia, sottolinea l’importanza di queste iniziative: “Offrendo un caffè e incentivando la sosta, aiuteremo i conducenti a rimanere vigili, contrastando i colpi di sonno che sono una importante causa di incidentalità durante i viaggi notturni. I controlli sullo stato di pressione delle gomme e sui livelli dei liquidi del motore, invece, garantiranno che i veicoli siano in condizioni ottimali per affrontare la strada“.

Una sosta importante

L’invito di Autostrade per l’Italia a tutti i viaggiatori è chiaro: “fare una sosta è sempre una buona idea!“. Un messaggio semplice ma efficace che riassume l’importanza di prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri durante i viaggi in autostrada. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di investimenti da parte del Gruppo Autostrade per l’Italia in progetti che mettono al centro la sicurezza delle persone. Un impegno costante che si traduce in azioni concrete per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti.