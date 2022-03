Ucraina: la BMW Serie 6 Cabrio monta una mitragliatrice [Video]

L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo ha spinto i residenti a fare il possibile per contrastare l’avanzata dei militari di Vladimir Putin. Un video, pubblicato su Twitter da Ukraine Weapons Tracker, mostra una BMW Serie 6 Cabrio che un benestante dell’area ha regalato alla polizia di Mykolaiv, per trasformarla in un mezzo di difesa.

Sul bagagliaio della lussuosa decappottabile tedesca, serie E64, è stata montata una mitragliatrice pesante NSV, calibro 12.7, simile a quelle utilizzate sui carri armati russi T-72. Questo modello ha un rateo di fuoco teorico di 13 colpi al secondo ed è stato adoperato in molti conflitti. Per la BMW Serie 6 Cabrio, invece, l’uso bellico è una novità assoluta. Certo, una vettura scoperta non è il massimo per proteggere dagli spari, ma forse la polizia la doterà di moduli protettivi.

Ricordiamo che Mykolaiv, dove la vettura tedesca svolge la sua missione, è stata il teatro di pesanti combattimenti poiché si trova vicino all’ambita città portuale di Odessa. L’auspicio delle persone di buonsenso è che il fragore criminale delle armi si spenga al più presto, per riportare la pace nel nostro pianeta. Niente è più folle di una guerra, specie in un mondo pieno di testate nucleari.