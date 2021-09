Triumph TR8 Cabrio: ha solo 73 miglia, ma necessita un restauro

Un’auto classica di 41 anni con appena 73 miglia sul contachilometri, probabilmente il sogno di ogni appassionato. La fantasia potrebbe pensare che quest’auto abbia vissuto incontaminata sotto una campana di vetro, al sicuro dentro a un garage o in qualche luogo atto a conservarla con cura. Niente di più sbagliato, perché a giudicarla dall’aspetto questa Triumph TR8 Cabrio sembra che abbia alle spalle oltre 100.000 miglia e che sia passata tra le mani di una dozzina di proprietari. Ma perché si trova in questo stato di totale decadimento senza essere mai stata usata?

La storia dell’esemplare

La Triumph TR8 era la derivazione con motore V8 della Triumph TR7 Coupé e Cabriolet. Il motore è il V8 in alluminio ex-Buick da 3,5 litri dalla potenza di circa 178 CV, che garantiva un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi circa. L’esemplare in questione è del 1980 e il suo contachilometri originale – non è stato modificato – conteggia solamente 73 miglia in quattro decadi.

La guida è naturalmente a destra, anche se per l’epoca era una novità, in quanto la TR8 sarebbe dovuta – inizialmente – essere commercializzata solo negli States. La vettura è stata costruita ed è stata venduta a un collezionista che l’ha nascosta in una rimessa con un gruppo di altre auto sportive, dove ha riposato per più di 40 anni. Dopo essere stato salvata, verrà messo all’asta da Historics il 25 settembre.

Le condizioni

Non sorprende che l’interno sia ancora presentabile, ma per la carrozzeria non è andata bene, considerando che non ha visto una goccia di sale o neve. Ciò potrebbe essere dovuto alle condizioni di conservazione all’umidità, o forse è semplicemente una dimostrazione schiacciante della qualità molto bassa delle auto britanniche della fine degli anni ’70 e dei primi anni ’80. In ogni caso, significa che chi acquisterà questa vettura dovrà considerare di intraprendere un costoso restauro per riportarla al suo antico splendore.