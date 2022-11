Il trailer del film “Lamborghini: The Man Behind The Legend”

Cresce l’attesa per il film “Lamborghini: The Man Behind The Legend“, che debutterà nelle sale e sulle piattaforme di streaming il 18 novembre prossimo. Oggi possiamo ammirare il trailer. Guardandolo si percepisce la qualità dell’opera cinematografica dedicata alla vita imprenditoriale di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica italiana. Questo stimola ulteriormente la curiosità, che presto potrà essere soddisfatta.

Professionisti di spessore

Nel cast ci sarà anche Mira Sorvino, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1996, per il ruolo svolto ne “La dea dell’amore” di Woody Allen. Il personaggio principale sarà interpretato da Frank Grillo (e da Romano Reggiani per le scene relative alla sua giovinezza). Gabriel Byrne vestirà i panni di Enzo Ferrari. Le riprese sono state eseguite con la regia di Robert (Bobby) Maresco, che ha guadagnato l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale con “Crash”.

Trama appassionante

Il film su Ferruccio Lamborghini è in produzione dal 2016. Come riferiscono i colleghi di Carscoops, pare che la produzione abbia ricevuto l’aiuto del figlio Tonino, per rendere quanto più accurato possibile il lungometraggio. Nel film si raccontano i fatti che hanno portato alla decisione di Ferruccio di fondare la casa del “toro”, ma anche le pagine successive. Lui amava le “rosse”, ma la frizione di una Ferrari lo deluse, trasformandolo in costruttore.

Fra auto e sentimenti

Scorrendo i fotogrammi del trailer si ammirano alcuni gioielli a quattro ruote: le mitiche Lamborghini Miura e Countach, la 350 GT, diverse Ferrari, una Porsche 356 e vari altri modelli. Discutendo del film nel 2016, il produttore Andrea Iervolino ebbe a dichiarare: “Sono molto orgoglioso di questo lavoro cinematografico su un uomo carismatico come Ferruccio Lamborghini, che ha avuto un impatto molto profondo in tutto il mondo ed ha lasciato un’eredità che sopravvive con uno spirito davvero forte”. La pellicola è stata presentata il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2022. Ora si appresta a concedersi al grande pubblico.