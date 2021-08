Traffico, le previsioni per il weekend 14 e 15 agosto

Il weekend di Ferragosto è ormai alle porte e con esso l’esodo estivo più importante che molti automobilisti italiani dovranno affrontare per raggiungere le agognate località turistiche. Per fortuna non risultano previste giornate da bollino nero né per sabato 14 che per domenica 15 agosto, ma per entrambe le giornate si prevede un traffico intenso in tutte le direzioni. Di seguito riportiamo nel dettaglio tutte le informazioni relative alle previsioni del traffico autostradale italiano.

Previsioni traffico sabato 14 agosto

Sabato 14 si aprirà il secondo weekend di agosto che sarà caratterizzato – a partire dalla mattina – da un traffico intenso da bollino rosso verso tutte le principali località turistiche. Anche il pomeriggio dovrebbe essere caratterizzato da forti rallentamenti, mentre la situazione dovrebbe man mano normalizzarsi verso sera. Per quanto riguarda il flusso diretto del traffico verso le grandi città, dovrebbe registrarsi una mattinata da bollino giallo, mentre nel pomeriggio l’affluenza di veicoli dovrebbe aumentare fino a raggiungere il bollino rosso. Ulteriori disagi sono previsti a causa della chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Prà in entrambe le direzioni. La chiusura riguarderà giornate differenti: tra le 22 del 13 agosto e le 8.30 del 14 agosto sarà chiuso il tratto in direzione Ventimiglia, mentre tra mezzanotte e le 5 dal 15 al 16 agosto i lavori interesseranno la carreggiata in direzione Genova. Ricordiamo inoltre che nella fascia oraria tra le 8 e le 22 sarà vietato la circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

Previsioni traffico domenica 15 agosto

Il traffico in diminuzione nelle ore notturne tra la giornata di sabato e quella di domenica tornerà ad aumentare in maniera sensibile fin dal primo mattino di domenica, periodo in cui è previsto un traffico da bollino rosso, sia verso le località turistiche che al rientro in città. Nei tratti diretti nelle grandi città dovrebbe registrarsi traffico intenso nel pomeriggio a causa del rientro dalle ferie per molti italiani. Il blocco della circolazione per i mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22 è previsto anche nella giornata di domenica.

Previsioni meteo

La giornata di sabato si distinguerà per il cielo limpido e il gran caldo sulla maggior parte del territorio italiano. Solo su alcune zone delle alpi orientali è previsto qualche breve temporale. Le massime avranno valori compresi tra 33° e 39° in tutta Italia. la domenica di ferragosto assisteremo ad una situazione meteo decisamente più instabile, con nubi sparse su tutto il Nord e forti piogge sulle Alpi Occidentali. Anche nel resto della penisola è previsto tempo variabile, ma con la costante di temperature molto elevate.

Lavori stradali e Tutor

Il sistema SICVe per il controllo della velocità risulta attivo sugli oltre 1.400 km di rete autostradale in tutta Italia. Sul sito internet della Polizia Stradale è possibile consultare le informazioni relative alle aree interessate dal dispositivo di controllo, inoltre sulla pagina web della Polizia è possibile trovare un elenco dei cantieri attivi in questo periodo.