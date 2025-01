Design rinnovato, nuove tonalità di carrozzeria e dettagli sportivi caratterizzano l’aggiornamento della Toyota Yaris Cross 2025.

Il SUV compatto giapponese si evolve mantenendo inalterate le sue prestazioni meccaniche, ma introduce un look più accattivante. La versione GR Sport, in particolare, si distingue grazie alla nuova colorazione Storm Grey e ai cerchi in lega opachi da 18 pollici, che enfatizzano il suo spirito dinamico.

Le innovazioni estetiche non riguardano solo la versione sportiva perché Toyota ha ampliato le opzioni di personalizzazione per l’intera gamma, introducendo la tinta Forest Green, disponibile sia in versione monocolore che bicolore con tetto nero.

Sotto il cofano, la Toyota Yaris Cross rimane fedele al collaudato powertrain 1.5 full hybrid, disponibile nelle varianti da 115 e 130 CV. La versatilità è garantita dalla scelta tra trazione anteriore o integrale, quest’ultima resa possibile da un motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore. L’efficienza resta un punto di forza, con consumi medi dichiarati di circa 4 litri per 100 chilometri.

La produzione del modello aggiornato inizierà a maggio 2025, con le prime consegne previste per giugno. Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati comunicati, si prevede un leggero aumento rispetto all’attuale listino, che parte da 28.050 euro per la versione base e arriva a 31.700 euro per il top di gamma.

Gli interni presentano dettagli esclusivi, come il logo GR Sport in rilievo sui poggiatesta anteriori della versione sportiva, evidenziando l’attenzione ai particolari che contraddistingue questo aggiornamento. Il modello si conferma tra le novità auto 2025 più attese nel segmento dei crossover.