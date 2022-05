Toyota Supra del 1990 diventa una Lamborghini Reventon

A prima vista qualcuno con un occhio disattento potrebbe pensare di trovarsi al cospetto di una Lamborghini Reventon, un esemplare di per sé raro e particolare, ma si sbaglierebbe perché sotto a quella vernice e a quelle sembianze si nasconde una Toyota Supra del 1990. Il suo vecchio proprietario olandese ha speso moltissimo denaro per trasformare la sua vecchia sportiva giapponese nella hypercar italiana, ma adesso questo curioso esemplare è in vendita tramite Marktplaats nei Paesi Bassi e ha un prezzo di 19.950 euro.

Toyota Supra: un tocco di Lamborghini

Proprio come la vera Reventon, questa Supra ha una tinta per la carrozzeria grigia opaca, anche se siamo molto probabilmente non si tratta della stessa vernice che viene usata da Lamborghini. L’esterno della Toyota è stato poi esaltato con uno stravagante bodykit che dovrebbe imitare lo stile della Reventon anche se, come spesso accade con repliche come questa, le proporzioni sono tutte sbagliate. Nella parte anteriore è visibile un nuovo paraurti aggressivo con grandi prese d’aria e dei fari appuntiti.

La Toyota Supra ha anche un paio di piccole prese d’aria sul cofano, poi troviamo anche una serie di cerchi specifici per avere un effetto più simile a quello della Lamborghini da cui trae ispirazione. La parte più inconsueta è quella che dalla metà del corpo vettura volge verso il posteriore, perché in quel vano così evidente non c’è un motore come nel caso della Lamborghini, ma questo non ha impedito al costruttore di rendere più lunga il retrotreno e creare una finta copertura del motore.

Poche modifiche meccaniche

Non sembra che siano state apportate modifiche meccaniche significative all’auto. In quanto tale vettura continua a presentare l’originale sei cilindri da 3,0 litri che eroga 238 CV accoppiato a una trasmissione manuale. Anche l’abitacolo sembra tale e quale a quello di una comune Toyota Supra del 1990.