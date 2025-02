Il nuovo Codice della Strada introduce limiti di 105 kW di potenza e 75 kW/t di potenza specifica per i neopatentati nei primi tre anni di guida. Questo cambiamento normativo segna una svolta significativa, a cui Toyota risponde con un’ampia gamma di veicoli conformi.

Toyota a prova di neopatentati

In questo contesto, Toyota si distingue come punto di riferimento per i neoguidatori italiani, offrendo soluzioni che spaziano dalle city car ai SUV, fino ai veicoli commerciali. La gamma parte dalla compatta Aygo X, equipaggiata con un efficiente motore tre cilindri da 72 CV, proposta a partire da 18.950 euro.

Nel segmento delle utilitarie, la Yaris si fa notare con le sue versioni auto ibride da 116 CV e 130 CV, entrambe conformi alle nuove normative, con un prezzo d’ingresso di 24.550 euro. Il crossover Yaris Cross eredita la stessa motorizzazione, aggiungendo la possibilità della trazione integrale a 28.650 euro.

Ulteriori vetture per i più giovani utenti della strada

Per chi cerca maggiore raffinatezza, il SUV coupé C-HR nella versione 1.8 full hybrid si propone come soluzione elegante a 35.700 euro, mentre la storica Corolla offre la sua variante 1.8 HEV a 37.900 euro, disponibile anche in versione station wagon.

La mobilità elettrica trova la sua massima espressione nella bZ4X, che con i suoi 204 CV (73 kW omologati) e un’autonomia fino a 500 km, rappresenta l’alternativa a zero emissioni a partire da 41.400 euro. Questa proposta consolida l’impegno di Toyota nel segmento delle auto elettriche.

La casa giapponese completa l’offerta con una serie di veicoli multispazio: dal ProAce City Verso, disponibile in versione termica ed elettrica (da 27.000 e 39.450 euro rispettivamente), fino al più capiente ProAce Verso Electric, che può ospitare fino a 9 passeggeri con un prezzo base di 56.900 euro.

Grazie a questa strategia commerciale, Toyota riesce a offrire soluzioni su misura per ogni esigenza dei neopatentati, dalla mobilità urbana fino al trasporto di grandi gruppi, rispettando pienamente le nuove disposizioni del Codice della Strada.