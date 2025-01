“Lo sviluppo della tecnologia Twin Mid Flow rappresenta una svolta rivoluzionaria per il futuro della mobilità sostenibile“, afferma Thiebault Paquet, Vice President R&D di Toyota Motor Europe. Toyota fa un nuovo passo avanti nel settore dell’idrogeno siglando una partnership strategica con Hydrogen Refueling Solutions (HRS) ed ENGIE. L’obiettivo è rivoluzionare il sistema di rifornimento dei veicoli a idrogeno attraverso una tecnologia innovativa che promette di ridurre drasticamente i tempi di rifornimento e i costi di realizzazione delle stazioni.

Toyota e la tecnologia Twin Mid Flow

Il cuore dell’innovazione risiede nella tecnologia Twin Mid Flow, un sistema dotato di erogatore a doppio ugello che consente di rifornire veicoli pesanti in soli 8 minuti e auto leggere in meno di 5 minuti. La peculiarità del sistema sta nella sua versatilità: un unico erogatore serve tutti i tipi di veicoli, ottimizzando così i costi infrastrutturali.

L’iniziativa si inserisce nel programma europeo RHeaDHy, che prenderà il via nell’ultimo trimestre del 2025. Il progetto supporta il piano dell’Unione Europea per i combustibili alternativi, che prevede l’installazione di stazioni di rifornimento ogni 200 chilometri lungo le reti TEN-T entro il 2030. La collaborazione vede il coinvolgimento attivo di ENGIE come coordinatore del progetto. Come sottolinea Quentin Nouvelot, responsabile del programma di ricerca H2 mobility: “Questa partnership rafforza l’intero ecosistema dell’idrogeno, accelerando la transizione verso un’energia più pulita”.

A distanza di anni dal lancio della Mirai

Toyota, che già dieci anni fa aveva lanciato la pionieristica Mirai, conferma così il suo impegno nella mobilità sostenibile. L’accordo rappresenta un punto di svolta significativo per rendere l’idrogeno una soluzione sempre più praticabile nella lotta alle emissioni, combinando efficienza operativa e sostenibilità ambientale. Insomma, il colosso giapponese è determinato nel dare un ulteriore metodo di alimentazione a tutti gli automobilisti globali, rispettando l’idea di un settore che vuole convergere con forza al rispetto dell’ambiente. Ormai imprescindibile per tutti quanti.