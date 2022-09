Toyota GR86 e Subaru BRZ: arriva il kit aerodinamico firmato Blitz

Dopo aver svelato lo scorso anno un kit estetico-aerodinamico per le “gemelle” Toyota GR86 e Subaru BRZ, il preparatore giapponese Blitz ha presentato un secondo kit di preparazione dedicato alle due sportive nipponiche.

Blitz: nuovo kit per Toyota GR86 e Subaru BRZ

A differenza del precedente, il nuovo kit lascia inalterato il paraurti anteriore delle due vetture, ovvero il principale componente estetico che le differenzia. Tra le novità aerodinamiche segnaliamo invece l’adozione di uno splitter anteriore più pronunciato e dotato di accenti neri e in tinta con il corpo vettura. La vista laterale risulta invece impreziosita da nuove minigonne, mentre i cerchi in lega aftermarket che si vedono nella galleria di immagini che vi proponiamo non sono incluse nell’offerta proposta da Blitz.

Nella zona posteriore troviamo il diffusore dotato di nuove alette aerodinamiche su entrambi i lati che possono essere in tinta con la carrozzeria o nere. C’è inoltre l’opzione di scegliere tra due diversi spoiler posteriori con diverse altezze per le basi e con ala regolabile. Il kit viene completato dai doppi terminali di scarico con riflessi in blu e il set di decalcomanie opzionali.

Elaborazioni meccaniche

Oltre alle modifiche estetiche, Blitz offre per le due vetture una serie di aggiornamenti meccanici, a partire dall’ottimizzazione del sistema di aspirazione e raffreddamento. Una nuova centralina ECU e lo scarico permettono di aumentare la potenza del motore boxer aspirato da 2,4. Infine, c’è la possibilità di migliorare l’handling con un sistema di sospensioni ribassate, molle più rigide, senza dimenticare il potenziamento dell’impianto frenante.

Prezzi

Il kit è già disponibile in Giappone. Lo spoiler anteriore costa 423 euro, le minigonne ben 769 euro, mentre le alette del diffusore 346 euro. Per quanto riguarda l’ala posteriore, la versione bassa e quella alta costano 1.923 se realizzate in FRP e 2.308 se ordinate in carbonio.