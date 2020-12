Toyota GR Supra: ecco la one-off in configurazione targa

La divisione TRD (Toyota Racing Development) della Casa dei tre ellissi ha svelato le prime immagini di una speciale Toyota GR Supra declinata in configurazione targa, ovvero una spider con tetto rigido asportabile. Questa one-off doveva essere una delle protagoniste indiscusse del SEMA 2020, celebre kermesse internazionale dedicata al mondo del tuning, ma la cancellazione dell’evento causa Covid-19, ha costretto i vertici del Costruttore nipponico ad optare per un debutto virtuale.

Ispirata al passato

Battezzata Toyota GR Supra Sport Top, l’esemplare unico targato TRD trae ispirazione dal passato e più esattamente dalla Supra A80, sigla che identifica la quarta generazione della sportiva giapponese equipaggiata, appunto, con un tetto asportabile.

Da coupé a spider in pochi secondi

La Toyota GR Supra Sport Top sfoggia il medesimo design della versione coupé, ma al contrario di quest’ultima permette di sganciare manualmente e in pochi secondi la sezione centrale del tetto in due differenti parti. La vettura sfoggia una livrea bicolore caratterizzata da una colorazione nella parte superiore del corto vettura che risulta in contrasto con il bianco perlato del resto della carrozzeria. In questo modo viene esaltata la presenza del tetto apribile e la sportività della vettura, resa ancora più aggressiva dall’uso del kit estetico-aerodinamico sviluppato da TDR e disponibile anche per la variante coupé.

Altri dettagli estetici sono stati ispirati dalla GR Supra Heritage Edition del 2019, infine il telaio è stato rinforzato e reso più rigido a causa dell’eliminazione del tetto.