Toyota GR Supra by Street Hunter Designs

La nuova Toyota GR Supra, lanciata nel 2019 ed identificata dalla sigla di progetto A90, è una vettura sportiva di primo livello, ma molto discussa dagli appassionati perché erede spirituale dell’iconica Supra prodotta dal 1979 al 2002, vincitrice di numerosi rally e competizioni sportive.

Toyota GR Supra: un nuovo kit dagli USA

Ora, la GR Supra è diventata protagonista di un progetto di elaborazione molto particolare che porta la firma degli specialisti di Street Hunter Designs. Il progetto del tuner americano ha sviluppato, infatti, un kit aftermarket che potrebbe far storcere il naso ai puristi del marchio, ma che allo stesso tempo dovrebbe esaltare gli amanti delle auto giapponesi elaborate.

Toyota GR Supra: aerodinamica da primato

In primo luogo, Street Hunter ha adottato un set di enormi cerchi in lega “Anrky” completamente cromati e avvolti da pneumatici Toyo R888R. Queste ultime sono ospitate da passaruota allargati e bombati, non manca inoltre un generoso splitter anteriore e un enorme alettone posteriore che si adatta perfettamente al design sinuoso della Supra. Street Hunter Designs ha inoltre realizzato un nuovo diffusore ad hoc per l’auto che rende la vista posteriore ancora più “prepotente”.

Meccanica invariata

Probabilmente il particolare estetico più “sobrio” della vettura è la sua livrea esteriore, scelta in un “banale” bianco, mentre probabilmente avremmo preferito qualcosa di decisamente più sgargiante ed estroso. La parte meccanica dell’auto non è stata alterata. Ricordiamo che l’offerta della GR Supra prevede un motore 2.0 litri, disponibile con due livelli di potenza: 197 CV e 320 Nm o 258 CV e 400 Nm, mentre al top di gamma si posiziona il motore da 3.0 litri da 340 CV.