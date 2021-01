Toyota GR Super Sport: il 15 gennaio il debutto ufficiale

Il 15 gennaio verrà presentata ufficialmente la nuova Toyota GR Super Sport, l’hypercar con cui il marchio giapponese gareggerà d’ora in poi nel WEC. Al momento è noto che il suo motore sviluppa 680 cavalli e che il peso totale dell’auto è di 1.030 chili.

La nuova era del WEC sta per iniziare per Toyota. Sarà il prossimo 15 gennaio quando verrà presentata la nuova hypercar con cui i giapponesi prenderanno parte a questo campionato. Si chiama Toyota GR Super Sport, e già si conoscono i primi dettagli. Il suo motore ibrido sviluppa una potenza di 680 cavalli, mentre il suo peso è di 1.030 chili. È anche pubblico che si tratta di un veicolo a trazione integrale.

Nonostante la sua uscita non sia ancora avvenuta, la verità è che pochi mesi fa la nuova Toyota GR Super Sport poteva già essere vista in moto, precisamente sul circuito di Le Mans. Sempre sotto la colorata e colorata vernice mimetica GR, Alex Würz ha guidato la pista per un giro in questo veicolo, in sostituzione di una TS050 Hybrid da cui è ispirato.

Toyota produrrà almeno 20 unità omologate per la strada di questo veicolo. Uno di questi è proprio quello guidato dall’ex pilota di Formula 1 sul tracciato francese.

Alex Würz appena sceso dall’auto ha dichiarato:

“È stato un onore guidare questa versione di sviluppo della GR Super Sport in pubblico per la prima volta. E ancora di più su un circuito come Le Mans, poiché ha un legame molto stretto con esso. La GR Super Sport è nata a Le Mans, quindi è stato un po ‘come tornare a casa. Questa era la prima volta che lo guidavo, quindi un giro dimostrativo non mi ha permesso di spingerlo al limite, ma ho già potuto sentire il suo incredibile potenziale. Ho notato le somiglianze tra il GR Super Sport e TS050 Hybrid in termini di prestazioni, in particolare la trazione integrale e il sistema ibrido elettrico. Tuttavia, gli ingegneri mi dicono che ho intravisto a malapena le vere prestazioni della GR Super Sport, quindi voglio davvero tornare indietro pilotarlo nel prossimo futuro”.

La Toyota sta ancora lavorando duramente sulla vettura, che debutterà a marzo alla 1000 Sebring Miles, primo turno di qualificazione per il campionato del prossimo anno. Fortunatamente per loro, le somiglianze di base con il TS050 Hybrid daranno loro un buon riferimento di partenza.