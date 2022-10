Toyota Fortune Project Albino by Autobot Offroad PH

Nel mondo è conosciuto come Toyota Fortuner, un SUV capace di digerire l’off-road con disinvoltura, ma nelle Filippine è stato modificato pesantemente da un tuner locale.

Toyota Fortune diventa Project Albino

Il Toyota Fortuner, in base a quanto si può notare sul sito web indiano Rush Lane, è stato “customizzato” da Autobot Offroad PH. In questo modo è diventato “Project Albino”, è questa la denominazione che ha assunto la Toyota Fortuner GR-S del 2022 dopo gli interventi. Grazie al sollevatore della sospensione Unicorn, adesso è più alta di 152 mm, mentre i cerchi da 20 pollici KMC Grenade Crawl calzano pneumatici Nitto Mud Extreme da 35 pollici. Interventi che la fanno somigliare più ad un bigfoot che ad un SUV. Completano il quadro la sospensione con ammortizzatori a corsa lunga di Profender, i bracci di controllo superiori griffati Old Man Emu, ed un’asta Hardrace Panhard regolabile sul retro.

Snorkel per i guadi ed interventi mirati

La Toyota in questione è resa ancora più specialistica dal robusto paraurti anteriore Hamer, dallo snorkel TJM, dal verricello, e dal cofano più aggressivo. La vettura non rinuncia ad un portapacchi sul tetto, ed acquista una nota sportiva con il tubo di scarico in carbonio TRD. Mentre gli interni sono stati impreziositi con dei sedili Recaro “Cross Sportster” per il guidatore e il passeggero anteriore. Sotto il cofano troviamo il motore turbodiesel da 2,8 litri che respira meglio attraverso un filtro dell’aria K&N e che, con ogni probabilità, eroga 201 CV e 500 Nm di coppia massima come l’unità di serie.

Non è stato comunicato il costo della trasformazione