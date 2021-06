Toyota Corolla Touring Sports GR Sport: la wagon veste sportivo

La Toyota Corolla Touring Sports, una delle vetture familiari ibride più vendute sul mercato, assume un’immagine più sportiva e dinamica grazie all’arrivo di un nuovo livello di allestimento della sua gamma: la Toyota Corolla Touring Sports GR Sport.

La gamma 2021 della Toyota Corolla Touring Sports si rinnova con importanti novità e Toyota è determinata a continuare a incrementare le vendite della sua popolare auto ibrida, soprattutto nella sua variante di carrozzeria di tipo familiare. Per questo è stata presentata una nuova versione che ha un chiaro obiettivo, far risaltare il lato più sportivo e dinamico di questa vettura elettrificata.

Il design della nuova GR Sport

A livello estetico è subito riconoscibile per diverse caratteristiche specifiche. Sul cofano del bagagliaio o sugli schienali dei sedili troviamo il logo di questa versione. Monta inoltre esclusivi cerchi in lega da 18 pollici e la carrozzeria ha una finitura bicolore. Per il colore base i clienti potranno scegliere tra Grigio Manhattan, Grigio Ascari, Blu Orione, Bianco Perla o Rosso Emozione, sempre in abbinamento al tetto nero. La griglia frontale ha un design a nido d’ape ed è dotata di fari Bi-LED.

Gli interni

All’interno di quest’ibrida familiare dall’aspetto sportivo i passeggeri sono avvolti da un’atmosfera calda ed elegante. I sedili sportivi e riscaldati sono coperti da un rivestimento misto esclusivo per questa finitura, mentre il volante multifunzione è rivestito in pelle traforata.

La meccanica

Per quanto riguarda la parte meccanica non ci sono novità. L’allestimento GR Sport è accessibile solo attraverso il motore 180H. Cioè, la meccanica ibrida con un motore a benzina da 2,0 litri associato a un piccolo motore elettrico da 80 kW. Sviluppa una potenza totale di 184 CV e 190 Nm di coppia massima. La trasmissione è affidata al cambio automatico e-CVT.