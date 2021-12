Toyota Aygo X, al via i pre-ordini in Italia

Svelata in anteprima mondiale lo scorso mese, la nuova Toyota Aygo X sbarcherà nelle concessionarie italiane nel maggio del 2022. Nel frattempo, la Casa dei tre ellissi ha comunicato che il piccolo crossover potrà essere pre-ordinato online già a partire da dicembre 2021. A partire da questo mese basterà infatti collegarsi al sito web di Toyota Italia e seguire i vari step per effettuare la configurazione della vettura e confermare il pre-ordine. C’è però un “ma”, infatti nonostante il via ai pre-ordini, i prezzi di listino ufficiali restano ancora sconosciuti, anche se risulta possibile farsi un’idea dei prezzi con una buona approssimazione.

Due configurazioni e un solo motore

Prima di tutto bisogna precisare che la Aygo X verrà proposta in due configurazioni estetiche, ovvero quella “standard” e la variante denominata Aygo X Air, dotata di tetto apribile. L’unica motorizzazione disponibile è rappresentata dal benzina 3 cilindri da 1.0 litro in grado di erogare 72 CV e abbinato al cambio manuale a 5 marce o, in alternativa, a cambio automatico a variazione continua S-CVT.

3 allestimenti

La gamma dell’Aygo X risulta declinata in tre allestimenti: Trend, Lounge, Limited. La versione entry-level Trend risulta personalizzata con una livrea bicolore (le tinte sono Cardamom Green, Ginger Beige o Chili Red abbinate a pannelli in nero metallizzato), a cui si aggiungono i cerchi in lega da 17 pollici, il sistema di infotainment con touch screen da 8 pollici, il climatizzatore automatico, i vetri posteriori oscurati, e il pacchetto dei sistemi di ausilio alla guida Toyota Safety Sense. L’allestimento intermedio Lounge aggiunge i cerchi in lega da 18 pollici, l’infotainment Smart Connect con schermo da 9 pollici, i proiettori full LED e il sistema di accesso keyless. La versione al vertice della gamma chiamata Limited porta in dote cerchi in lega in nero opaco da 18 pollici, finiture esterne in Mandarina Orange e i sedili anteriori riscaldabili rivestiti in pelle e tessuto.

Ipotesi di listino

Anche se ancora non sono stati diffusi i listini ufficiali, al momento sappiamo che in Gran Bretagna l’Aygo X viene proposta ad un prezzo che parte da 14.800 sterline (circa 17.300 euro secondo il cambio attuale).