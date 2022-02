Toyota 2000GT by Shelby, un raro esemplare va all’asta [Video]

Forse non tutti conoscono il glorioso passato sportivo di alcune giapponesi storiche e il loro elevato valore collezionistico ed economico che può anche superare quello di molte blasonate Ferrari, Lamborghini e Porsche. Tra queste spicca senza ombra di dubbio la Shelby (American Toyota) 2000GT del 1967, allestita da competizione dal noto e omonimo preparatore americano.

La prima della sua serie

Un raro esemplare di questo prezioso modello sarà uno dei pezzi forte della prossima asta Gooding & Co. La vettura in questione auto fu la prima prodotta della sua serie (telaio MF10-10001) e venne utilizzata come modello promozionale negli Stati Uniti. Si tratta di un’auto dal valore elevatissimo, basto solo pensare che le Toyota 2000GT stradali possono superare il milione di euro.

Allestimento pronto corsa

Carrol Shelby elaborò la 2000 GT facendole toccare i 230 CV, il tutto abbinato ad un allestimento da gara omologato per partecipare nella serie SCCA (C Production), a partire dal 1968. La vettura ha subito un profondo e sopraffino restauro durato ben 10 anni, inoltre questo esemplare può vantare di aver vi to concorsi per auto d’epoca in tutto il mondo.

Asta da capogiro

Ora il suo attuale proprietario ha deciso di passare la mano, vendendo all’incanto una vettura che potrà tranquillamente superare un importo di vendita di 2 milioni di euro, mentre noi appassionati continueremo a sognare.