Totem GT Super “Iperia”: il telaio n.12 ispirato all’Alfa Romeo GT

L’esemplare numero 12 della Totem GT Super, sui 40 previsti per questa vettura in edizione limitata, è stato svelato sul circuito di Vairano. Una decisione non casuale, per un restomod ispirato all’Alfa Romeo GT, auto di grande storia nell’universo romantico del motorsport.

In realtà, all’origine della scelta c’è stato un bisogno di ordine pratico: avere una cornice adeguata per i test di omologazione IVA (Individual Vehicle Approval), estremamente onerosi per i piccoli costruttori. Forse bisognerebbe rivedere la normativa, per non creare delle barriere di ingresso quasi impossibili da sostenere per chi vuole lanciarsi nel comparto, con produzioni molto ridotte, come in questo caso.

La Totem GT Super con telaio numero 12 è stata vestita con una speciale tinta verde metallizzato, appositamente sviluppata per il modello, che valorizza adeguatamente i tratti della carrozzeria, cogliendone bene il fascino immortale. Di grande presa emotiva la trama della fibra di carbonio usata per darvi forma, con raffinata finitura opaca. Grazie alla particolare matrice del tessuto in composito, questo cambia da quadrato a romboidale a seconda dell’angolazione della luce, regalando effetti visivi particolari, che concorrono all’appeal esclusivo dell’opera.

L’allestimento dell’abitacolo continua su questo filone, offrendo tocchi esotici allineati allo spirito del modello. La scena viene guadagnata in primis dai sedili in fibra di carbonio, plasmati su misura e offerti allo sguardo con un aspetto che evoca il mondo delle corse.

Sotto il cofano anteriore della Totem GT Super pulsa un motore V6 biturbo da 2.9 litri, sviluppato insieme a Italtecnica e offerto in due step di potenza: 600 CV e 750 CV, su un peso di 1.180 kg. In entrambi i casi la trazione è posteriore. L’energia giunge al suolo mediante un cambio è manuale a 6 marce. La verve dinamica promette di essere degna di una supercar moderna, ma con l’aspetto vintage della “vecchia” Alfa Romeo GT, sempre molto amata dagli appassionati di auto classiche (e non solo).

Come dicevamo, la Totem GT Super è un restomod ispirato a quell’opera del “biscione”, rispetto alla quale è più grande di circa il 10%. Il progetto è nato dalla determinazione di un giovane molto talentuoso, Riccardo Quaggio, che si avvalso della collaborazione di un ricco team di ingegneri e specialisti, per non lasciare nulla al caso. La sua vettura usa abbondantemente la fibra di carbonio, presente oltre che sulla carrozzeria anche sulla vasca strutturale.