Alfa Romeo GT: nel 2022 il restomod di Emilia Auto

L’anno prossimo, il tuner tedesco Emilia Auto realizzerà – in sinergia con Vega Performance – il restomod della storica coupé Alfa Romeo GT, equipaggiata per l’occasione con il motore a benzina 2.9 V6 biturbo da 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima dell’attuale Giulia Quadrifoglio.

Totalmente modificata

La meccanica della Alfa Romeo GT è stata completamente rivista da parte di Emilia Auto, dato che prevede anche il cambio automatico ad otto rapporti e la trazione integrale. Tra le altre modifiche tecniche figurano l’assetto sportivo di KW, l’impianto frenante di Brembo, il differenziale posteriore a bloccaggio elettronico, il servosterzo adattivo e il rollbar nell’abitacolo, più i dispositivi ABS e TCS. La massa, invece, ammonterà a soli 1.250 kg, grazie anche ai pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio.

Solo 22 esemplari

Esteticamente, la Alfa Romeo GT di Emilia Auto sarà riconoscibile per il cofano motore maggiorato, lo spoiler posteriore integrato, i passaruota ampliati, il doppio terminale di scarico, i fari a led e i cerchi in lega da 19 pollici di diametro. L’abitacolo, invece, sarà completo di climatizzatore automatico, alzacristalli elettrici, sistema multimediale e sedili sportivi Recaro. Il restomod riguarderà solo 22 unità, al prezzo unitario di 400.000 euro per la sola elaborazione.