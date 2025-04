Il Comune di Torino ha annunciato l’installazione di tre nuove telecamere di controllo sulle corsie preferenziali, con l’obiettivo di migliorare la gestione della viabilità e incentivare la mobilità sostenibile. Gli impianti saranno operativi dal 15 aprile, preceduti da un periodo di pre-esercizio dall’8 all’11 aprile. Durante questa fase, non saranno emesse multe, ma gli automobilisti saranno informati della nuova regolamentazione dagli agenti della polizia municipale.

Compaiono nuove telecamere

Le nuove telecamere saranno posizionate in tre punti strategici della città. Due di esse sorveglieranno corso Potenza: una in direzione Nord, tra via Pianezza e via Foligno, e l’altra in direzione Sud, tra via Terni e via Val della Torre. La terza sarà installata in corso Orbassano, nella periferia meridionale, in direzione Sud, nel tratto compreso tra l’interno 402 e strada del Portone. Questi nuovi dispositivi si aggiungeranno ai sei già attivi in città, situati lungo corso Vittorio Emanuele II e nell’area di Largo Orbassano-corso Rosselli.

Passare dalla corsia costa caro

Prima dell’attivazione ufficiale, gli automobilisti potranno familiarizzare con i nuovi sistemi di controllo senza il rischio di sanzioni. Tuttavia, a partire dal 15 aprile, i trasgressori che accederanno alle corsie preferenziali senza autorizzazione riceveranno una multa di 83 euro. L’accesso rimarrà consentito ai mezzi pubblici GTT, taxi, NCC, veicoli delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso. Inoltre, ciclomotori e motocicli a due ruote o con doppia ruota anteriore, così come i veicoli di servizio del Comune di Torino e della Regione Piemonte per finalità istituzionali, potranno continuare a transitare liberamente. Per i veicoli autorizzati non registrati nei database sarà disponibile una procedura di esenzione retroattiva tramite il portale dedicato della GTT.

Modernizzazione della viabilità

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di modernizzazione della viabilità urbana, mirato a migliorare l’efficienza del trasporto pubblico e a ridurre il traffico veicolare privato nelle aree critiche. Il Comune di Torino si allinea così alle politiche adottate da altre città italiane, che puntano su tecnologie avanzate per garantire il rispetto del codice della strada e promuovere modalità di spostamento più sostenibili.

Da segnalare che ulteriori dispositivi di controllo sono già stati installati in via Vanchiglia e corso Sommeiller, ma sono ancora in attesa di una data ufficiale per l’attivazione. Con questo potenziamento tecnologico, l’amministrazione comunale intende non solo migliorare la sicurezza stradale, ma anche rendere più competitivo e rapido il sistema di trasporto pubblico locale, contribuendo a una città più vivibile e a misura di cittadino.