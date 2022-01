Thundertruck, il pick-up elettrico a 6 ruote da 800 CV

Thundertruck è una concept car creata dall’azienda californiana specializzata Wolfgang IP, pensata come veicolo multifunzione in formato pick-up e che a prima vista potrebbe ricordare il Cybertruck di Tesla, ma con più personalità.

Concepito come modello che guarda verso un futuro sostenibile, il suo concetto include un sistema di propulsione elettrica al 100% e soprattutto un’estetica anticonvenzionale, quasi surreale.

Finora l’azienda non ha specificato quando entrerà in produzione ma, stando almeno alle caratteristiche del prototipo, mostra un alto potenziale di successo nel mercato automobilistico, grazie alla sua combinazione di design robusto, capacità fuoristrada e qualità elettriche.

Dimensioni e caratteristiche

Con una una lunghezza di 5,25 m, una larghezza di 2,20 m e un peso 2,7 o 3,4 tonnellate (per la versione a 6 ruote) il design dirompente del Thundertruck è caratterizzato da linee affilate e spigolose che gli conferiscono un aspetto massiccio e robusto, oltre al fatto che il telaio è composto da tre assi che sostengono un set di sei ruote.

Il nero fa parte del suo concetto distintivo, accentuando la sua forte personalità, resa ancora più distintiva e minacciosa con i generosi passaruota sporgenti che espongono il robusto sistema di sospensioni.

Il Thundertruck è un veicolo progettato per uno stile di vita itinerante, con ampi spazi interni per i passeggeri, tanti vani portaoggetti e una tenda esterna per il campeggio e la vita Outdoor.

Meccanica

Dal unto di vista meccanico, la versione a 4 ruote monta due motori elettrici per una potenza di 800 cavalli e 1.088 Nm di coppia. La batteria da 180 kWh le garantirebbe un’autonomia fino a 640 km.

Volendo gli ipotetici clienti avrebbero anche la possibilità di montare un range extender con una seconda batteria da 120 kWh ad alimentare un motore aggiuntivo da 140 CV e 544 Nm, collegato a due ruote extra che danno la trazione 6×6.