The I.C.E. St. Moritz: grande successo per il Concorso di Eleganza

Si è conclusa un’altra edizione di successo per il The I.C.E St. Moritz, il Concorso Internazionale di Eleganza con auto da sogno. Nelle 48 ore di permanenza sul lago ghiacciato, ci sono state oltre 11.000 persone coinvolte in questa rassegna speciale che ha visto trionfare come “Best in Show”, la Lancia Strato’s HF Zero prototipo disegnato dal grande Marcello Gandini.