Tesla sta affrontando un marzo nero nei principali mercati europei, con un crollo significativo delle vendite auto elettriche. In particolare, le performance in Danimarca e Francia sono state drammatiche, registrando rispettivamente un calo del 65,6% e del 36,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

In Danimarca, il mercato appare in grave sofferenza, con solo 593 vetture immatricolate a marzo. La situazione in Francia non è migliore: il primo trimestre del 2025 si è chiuso con un decremento complessivo del 41%, pari a 6.693 auto vendute. Anche il Portogallo mostra segnali preoccupanti: nonostante una crescita generale del 29% nel segmento delle auto elettriche, Tesla ha subito una contrazione del 26%.

Luci e ombre nei mercati mediterranei

Non tutto è negativo per Tesla nel panorama del mercato europeo. In Spagna, a marzo, le vendite hanno registrato un incremento del 34%, sebbene il bilancio trimestrale si sia chiuso con un calo del 12%. Ancora più interessante è la situazione in Italia, dove le vendite mensili sono aumentate del 51%, anche se il primo trimestre ha segnato un calo complessivo del 6,7%.

Immagine pubblica sotto attacco

Le difficoltà commerciali di Tesla si intrecciano con problemi di immagine. Gli episodi di vandalismo contro i veicoli e le concessionarie si stanno moltiplicando in diverse aree geografiche. Parte di questa ostilità potrebbe derivare dal coinvolgimento politico di Elon Musk, il cui appoggio al presidente Trump ha suscitato divisioni e controversie.

Un tempo simbolo dell’innovazione sostenibile, il brand Tesla si trova oggi in una fase di transizione complessa. La crescente concorrenza nel settore delle vendite auto elettriche e le difficoltà legate alla percezione del marchio potrebbero spingere l’azienda a rivedere le proprie strategie per riconquistare terreno nel mercato europeo.

I risultati contrastanti del primo trimestre 2025 evidenziano l’urgenza per Tesla di elaborare nuove strategie. Le performance positive in Italia e Spagna potrebbero rappresentare il punto di partenza per un rilancio del marchio nel vecchio continente.