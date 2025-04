Elon Musk non è l'unico a rimetterci con le Tesla!

208 miliardi di dollari volatilizzati in un solo giorno. Un crollo miliardario senza precedenti ha travolto le fortune dei super-ricchi del pianeta: tutto è stato innescato dall’annuncio di nuovi dazi doganali da parte di Donald Trump. Il panico sui mercati globali ha addirittura generato la quarta peggiore performance giornaliera nella storia del Bloomberg Billionaires Index, con una perdita media del 3,3% per ogni miliardario.

Elon Musk, anche a causa della sua vicinanza politica a Trump, ha subito una perdita di 11 miliardi in 24 ore, aggravando un 2024 già segnato da un’emorragia di 110 miliardi. Ma il patron di Tesla non è da solo, i magnati della tecnologia americana sono stati tra i più colpiti. Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, ha visto il suo patrimonio ridursi di 17,9 miliardi di dollari, complice un crollo del 9% delle azioni della sua azienda. Non è andata meglio a Jeff Bezos, che ha perso 15,9 miliardi a causa del tracollo dei titoli Amazon. Anche

Non solo i big della tecnologia, ma anche imprenditori di aziende meno conosciute hanno subito gravi perdite. Ernest Garcia III di Carvana ha visto evaporare 1,4 miliardi, mentre Tobi Lutke di Shopify ha registrato una decurtazione di 1,5 miliardi dal proprio patrimonio.

L’effetto domino ha colpito anche i colossi europei e asiatici. Bernard Arnault, leader del gruppo del lusso LVMH, ha perso 6 miliardi, mentre in Cina Zhang Congyuan, fondatore di Huali Group, ha visto il suo patrimonio ridursi del 13% a causa dei dazi del 34% imposti sul gigante asiatico.

Gli esperti finanziari avvertono che questa tempesta sui mercati potrebbe avere conseguenze più ampie, generando un’ondata inflazionistica dovuta all’aumento dei costi di importazione. Le tensioni geopolitiche e le politiche protezionistiche stanno minando la fiducia degli investitori, rendendo i mercati globali sempre più instabili.

Sebbene i miliardari possano recuperare rapidamente queste perdite colossali, le ripercussioni sull’economia reale potrebbero essere più profonde e durature, colpendo consumatori e imprese in modo significativo e Stellantis nel frattempo ha dato lo stop agli stabilimenti americani.