Tesla Roadster con 2000 km all’asta con prezzo record

Le automobili 100% elettriche Tesla hanno raggiunto una popolarità elevatissima, di conseguenza non deve stupire se alcuni modelli della Casa californiana possono essere considerati un ottimo investimento per i collezionisti.

Una Roadster come nuova

Un esempio arriva dagli Stati Uniti, dove in questi giorni è stata messa in vendita all’incanto una Tesla Roadster del 2011. Parliamo di una Roadster 2.5 Sport alle spalle acquistata 11 anni fa dal padre dell’attuale venditore. L’esemplare in questione è di colore rosso, si presenta in condizioni pari al nuovo e soprattutto ha percorso appena 1.300 miglia, ovvero 2.092 km. La storia dell’auto è ricostruita fedelmente da un rapporto Carfax, inoltre non manca tutta la documentazione originale.

Dotazione completa

Come accennato in precedenza, si tratta di una versione Sport della Roadster restyling che vanta nella propria dotazione cerchi anteriori da 16 pollici e posteriori da 17, avvolti da pneumatici Yokohama Advan Neova AD07 che misurano 175/55 davanti e 225/45 dietro. Non mancano sospensioni a quadrilatero con ammortizzatori regolabili, barre antirollio e un potente impianto frenante Brembo coadiuvato da pinze AP Racing. All’interno spiccano i rivestimenti in pelle, mentre tra i dispositivi elettronici segnaliamo la presenza di: climatizzatore, cruise control e infotainment Alpine con navigatore GPS.

Quotazione record

La vettura è stata messa in vendita in Colorado e l’asta scadrà tra pochi giorni: al momento la quotazione ha raggiunto i 90.000 dollari, ma è molto probabile che superi la soglia dei 100.000 dollari prima del termine della vendita.