Tesla Model Y va a fuoco: attimi di panico per il guidatore [Video]

Una Tesla Model Y va a fuoco in un incrocio di Vancouver, in Canada: brutta avventura per il proprietario, che ha comprensibilmente vissuto qualche momento di panico. Qui la sua auto ha preso fuoco mentre era ferma al semaforo. Comprensibile l’ansia del momento. Il tizio ha rischiato di rimanere intrappolato dentro, perché i comandi elettrici della portiera si era bloccati, impedendogli di uscire.

Quelli sono stati per lui degli attimi di vera tensione emotiva. Probabilmente non sapeva dell’esistenza di un comando di sicurezza, che consente lo sblocco meccanico del sistema di apertura. Grazie a Dio è uscito illeso dal crossover della casa di Palo Alto, prima che le fiamme diventassero più importanti.

Tesla Model Y va a fuoco: il video

In un video caricato su YouTube da Sons of Vancouver Distillery, si può sentire il protagonista della vicenda raccontare il suo calvario. Quando ha notato le prime tracce di fumo a bordo, l’uomo al posto guida ha cercato di scendere subito dall’auto, ma non è riuscito a farlo, perché la porta e il finestrino non si aprivano. Lui dice: “Tutto è elettrico in questa vettura, quindi tutto si è fermato”.

L’incendio sotto controllo

In effetti, quando si interrompe l’alimentazione, anche il pulsante della portiera potrebbe smettere di funzionare sulla Tesla Model Y (e non solo). C’è un comando meccanico, comunque, per togliere dai guai. Il protagonista di questa vicenda forse non sapeva della sua esistenza o non è stato in grado di utilizzarlo. Ciò che conta è che nessuno si sia fatto male.

I vigili del fuoco, intervenuti in modo tempestivo sul luogo dei fatti, hanno domato in fretta le fiamme: sono bastati 5 minuti per estinguere l’incendio, che non era ancora troppo sviluppato. Pare che il proprietario di questa Tesla Model Y faccia uso della vettura elettrica di Elon Musk da circa sei mesi, senza accusare problemi, ma non tutte le ciambelle riescono col buco.