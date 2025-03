La casa automobilistica Tesla si trova al centro di una bufera a causa di problemi di qualità che hanno avuto un impatto diretto sulle sue performance finanziarie. Difetti legati a luci, freni, sospensioni e sistemi di sterzo hanno sollevato preoccupazioni tra i consumatori e gli esperti del settore per quanto riguarda la Tesla Model 3. I risultati dei test di affidabilità condotti in Europa evidenziano un tasso di guasto triplo rispetto alla concorrenza, mettendo a dura prova la reputazione del colosso americano.

Tesla Model 3: dati allarmanti

In Danimarca, la federazione automobilistica DRTA ha effettuato verifiche su 4.668 unità della Model 3 immatricolate nel 2020. I dati emersi sono preoccupanti: 1.051 veicoli non hanno superato i test di sicurezza, con un totale di 1.392 difetti rilevati. Questi risultati, indicati come “allarmanti”, non lasciano presagire miglioramenti significativi per le versioni più recenti del modello, secondo gli esperti dei test Danimarca.

La situazione non migliora in Germania, dove l’ente di certificazione TÜV ha assegnato per il secondo anno consecutivo l’ultimo posto alla Model 3 nelle sue classifiche di affidabilità. I controlli, obbligatori dopo tre anni dalla prima immatricolazione, hanno rivelato carenze significative nei sistemi di luci, nei componenti dei freni e nelle sospensioni. Joachim Bühler, CEO di TÜV Association, ha sottolineato che nemmeno un elevato chilometraggio può giustificare tali risultati deludenti, confermando le criticità emerse nei test Germania.

Marchio in difficoltà

Le ripercussioni finanziarie sono state immediate. Il titolo Tesla ha registrato un crollo del 13% al Nasdaq, proseguendo una serie negativa che dura da sette settimane consecutive. Questo trend riflette la crescente sfiducia degli investitori nella capacità dell’azienda di risolvere i problemi legati ai difetti auto elettriche e di mantenere standard qualitativi adeguati.

Per il marchio guidato da Elon Musk, simbolo dell’innovazione nella mobilità elettrica, si apre una fase critica. La sfida sarà migliorare la qualità costruttiva e potenziare l’assistenza post-vendita per recuperare credibilità in un mercato sempre più competitivo, dove i consumatori non sembrano più disposti a tollerare compromessi su sicurezza e affidabilità.