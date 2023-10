Tesla ha raggiunto un milione di vendite in Europa

Arrivano buone notizie per Tesla. La casa automobilistica di Elon Musk ha raggiunto quota 1 milione di auto vendute in Europa. Si tratta di un traguardo molto importante per il produttore americano che si appresta a lanciare il pickup elettrico Cybertruck le cui prime consegne avverranno ufficialmente il prossimo 30 novembre.

Tesla annuncia di aver raggiunto in Europa quota 1 milione di auto vendute

Ricordiamo che Tesla è arrivata in Europa per la prima volta nel 2009 con un numero limitato di Roadster. Le vendite di massa sono iniziate seriamente solo nel 2012 con la Model S e poi nel 2015 con la Model X. Poi nel 2016 è arrivata la Model 3 e le vendite hanno subito un’impennata dato che la vettura rispetto agli altri modelli costava di meno. Nel 2020 è arrivato il momento del crossover Model Y che in breve tempo è diventato il veicolo più venduto tra quelli presenti nella gamma del costruttore californiano.

Adesso si attende oltre a Cybertruck per il quale comunque ci vorrà ancora un bel po’ di tempo, la nuova Model 3 che è svelata nello scorso mese di settembre con le prime consegne in Europa che potrebbero avvenire nel corso del prossimo mese di gennaio. La nuova impresa dell’azienda è stata pubblicata sull’account ufficiale di Tesla Europe su X, la piattaforma di social media di Elon Musk precedentemente nota come Twitter. L’azienda di Elon Musk ha voluto ringraziare clienti e dipendenti per questo importante traguardo raggiunto.

“14 anni fa abbiamo consegnato la prima Tesla Roadster ai clienti in Europa. Oggi abbiamo raggiunto 1 milione di veicoli sulle strade di tutta Europa. Grazie ai nostri proprietari e sostenitori per averci aiutato ad accelerare la transizione verso l’energia sostenibile!” ha scritto la casa automobilistica nel suo post. Ovviamente la speranza è che questo traguardo sia solo l’inizio di una vera e propria scalata che si dovrebbe concretizzare con l’arrivo di due nuove auto elettriche low cost, una berlina e un crossover che dovrebbero moltiplicare ulteriormente le vendite del marchio.