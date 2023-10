Tesla: entra acqua nella batteria, chiesti 20 mila euro per la riparazione dei danni

Il proprietario di una Tesla Model Y in Scozia è rimasto scioccato quando gli sono stati addebitati 20.000 euro per la sostituzione delle batterie della sua auto a causa dell’acqua che era entrata in un giorno in cui aveva piovuto in maniera copiosa. Ciò avrebbe provocato l’infiltrazione dell’acqua che avrebbe finito per danneggiare gravemente la batteria.

Al proprietario di una Tesla Model Y in Scozia sono stati chiesti 20 mila euro per riparare la batteria per una infiltrazione di acqua

I proprietari di questa vettura sono Johnny Bacigalupo e Rob Hussey. I due hanno affermato che i problemi sono iniziati dopo essere usciti a cena all’inizio di questo mese. I due hanno amesso che quel giorno aveva piovuto parecchio a Edimburgo, dove si trovavano, con la loro Model Y che aveva funzionato bene durante il viaggio verso il ristorante. Quando però hanno ripreso l’auto per fare ritorno a casa la vettura si è rifiutata di partire.

I due hanno aspettato quasi cinque ore per l’arrivo dell’assistenza stradale di Tesla, così come ha riferito Edinburgh Live. Fin dall’inizio, sostengono che il servizio clienti della casa automobilistica non è stato così utile come ipotizzato. Bagicalupo ha poi raccontato che il giorno stesso che l’auto è finalmente arrivata in officina ha ricevuto una chiamata dove gli è stato comunicato che la batteria era danneggiata a causa di una infiltrazione di acqua e che si trattava di un problema non coperto dalla garanzia di 8 anni e per il quale dunque avrebbero dovuto sborsare la bellezza di 20 mila euro.

Bacigalupo ha detto che si aspettava di ricevere una fattura di massimo mille euro nel peggiore dei casi. Sebbene fosse sotto shock, ha deciso di contattare il servizio di assistenza di Tesla per chiedere come il conto potesse essere così alto. “Mi hanno detto che l’acqua era entrata perché il tempo in Scozia era pessimo. Questo era il problema. Hanno detto che non era necessariamente colpa mia, ma che ciò non rientrava comunque nella garanzia”, ha detto Bacigalupo. Il proprietario dell’auto ha ovviamente detto che non comprerà mai più nella sua vita una vettura di Tesla.