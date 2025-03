Una recente vicenda in Canada ha acceso un dibattito acceso attorno ai sussidi per le auto elettriche. In un solo weekend, Tesla ha immatricolato oltre 8.600 veicoli, incassando circa 43 milioni di dollari canadesi in incentivi statali. Questo risultato straordinario, ottenuto poco prima della cancellazione degli incentivi governativi, ha generato sospetti e critiche.

Secondo quanto riportato, la cifra comprende 2.200 auto vendute in un singolo punto vendita in sole 24 ore. Tuttavia, alcune testate locali, come Le Journal de Montreal, hanno messo in dubbio la veridicità di tali numeri, sostenendo che un ritmo simile, con quasi due auto consegnate al minuto, sarebbe logisticamente insostenibile. Inoltre, molte concessionarie risultavano chiuse durante il weekend e le scorte limitate.

Prima dell’annuncio sulla fine degli incentivi, le vendite Tesla erano piuttosto modeste rispetto ai concorrenti. Tuttavia, subito dopo l’annuncio, l’azienda è balzata in testa alle classifiche di vendita, sollevando dubbi su una possibile anticipazione della decisione governativa o su manipolazioni nei dati di immatricolazione. In questo contesto, modelli come la Tesla Model Y hanno probabilmente giocato un ruolo chiave nel successo dell’operazione.

La situazione ha lasciato insoddisfatti molti acquirenti, che non hanno potuto beneficiare degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche di altri marchi. Le autorità canadesi hanno avviato indagini per chiarire i dettagli di questa controversa operazione, mentre il dibattito pubblico continua a focalizzarsi sull’equità e sull’efficacia dei meccanismi di distribuzione dei fondi pubblici.

Questo caso evidenzia le sfide nella gestione degli incentivi auto elettriche, mettendo in discussione la trasparenza e l’impatto di tali politiche sulla mobilità sostenibile. Le implicazioni vanno oltre il singolo episodio, ponendo interrogativi sul futuro delle strategie di incentivazione nel settore automobilistico.