Tesla: anche Fisker annuncia che userà i suoi Supercharger

Fisker è l’ultimo costruttore di auto a annunciare i suoi piani per adottare il North American Charging Standard (NACS). In una breve dichiarazione, il costruttore ha detto di aver firmato un accordo con Tesla per fornire ai suoi clienti l’accesso a 12.000 stazioni di ricarica Supercharger negli Stati Uniti e in Canada. Il NACS è il connettore di ricarica utilizzato da Tesla sui suoi veicoli elettrici, che si differenzia dal Combined Charging System (CCS) usato dalla maggior parte degli altri costruttori. Il NACS offre alcuni vantaggi rispetto al CCS, come una maggiore velocità di ricarica, una maggiore compatibilità e una minore complessità.

Fisker ha detto che adotterà il NACS sui suoi primi veicoli nel 2025, tra cui il SUV elettrico Ocean, il pick-up Alaska e la cabrio Ronin. I clienti di Fisker potranno utilizzare un adattatore NACS per collegarsi ai Supercharger a partire dal primo trimestre del 2025. In seguito, Fisker aggiornerà l’ingegneria dei veicoli per includere un’entrata NACS.

Fisker non è il solo costruttore a scegliere il NACS. Negli ultimi mesi, anche Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Nissan e Mercedes-Benz hanno annunciato di aver firmato accordi con Tesla per accedere alla sua rete di ricarica. Questo dimostra la crescente popolarità e diffusione del NACS come standard di ricarica per i veicoli elettrici in Nord America.

Fisker è un costruttore di auto elettriche guidato da una visione di sostenibilità e innovazione. La società ha come obiettivo di creare i veicoli più emotivi ed ecologici del mondo. Con l’adozione del NACS, Fisker offre ai suoi clienti ulteriori opzioni di ricarica, sfruttando la capillare e affidabile rete di Supercharger di Tesla.