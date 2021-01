Tempesta di neve causa maxi incidente in Giappone [Video]

La neve crea condizioni ambientali non ideali per viaggiare su strada, come conferma uno spaventoso incidente avvenuto in Giappone, nella prefettura di Miyagi, a circa 400 miglia da Tokyo. Qui si è verificato un maxi tamponamento autostradale, che ha coinvolto 134 veicoli. Purtroppo ci sono stati dodici feriti e un morto. La tragedia si è consumata per via delle precarie condizioni di aderenza e, forse, per colpa di qualche leggerezza alla guida.

Come si può vedere dal video, alcuni mezzi sembrano intatti, mentre nella trappola di lamiere ce ne sono molti con danni di una certa consistenza. A complicare il quadro ci hanno pensato le sferzanti raffiche di vento, ma ciò che conta, ormai, sono i risultati, tristemente crudi nei dati, soprattutto per la vittima registrata.

In genere non amiamo pubblicare filmati su incidenti dalle conseguenze così nefaste, ma a volte anche questi servono a sensibilizzarci verso le sane condotte e verso una maggiore consapevolezza sui rischi che viaggiare in strada comporta, specie in condizioni ambientali difficili, come quando il manto d’asfalto è ricoperto da neve o ghiaccio.