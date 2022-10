Taxi volante: a Fiumicino il primo test

Con il Taxi volante il traffico sarà solamente un lontano ricordo, anche quello di Roma, anzi soprattutto quello della capitale. Visto che è andato in scena il volo di collaudo del Volocity, l’elicottero elettrico che svolgerà in futuro questo servizio.

Taxi volante: da Fiumicino al centro della capitale in 20 minuti

Nel suo primo volo inaugurale, il taxi volante è partito dalla zona di Pianabella, nell’aeroporto di Fiumicino, e si è alzato in volo per 5 minuti compiendo un 8 davanti agli spettatori dell’evento. Ma dal 2024 questo velivolo, o aerotaxi, che dir si voglia, sarà operativo in concomitanza del Giubileo e della candidatura di Roma all’Expo. Dall’aeroporto al centro della città eterna il tempo previsto è di 20 minuti. Quindi, niente più traffico dell’ora di punta, nessun disagio dovuto alle code, chi lo vorrà potrà sfruttare un servizio che rappresenta un’evoluzione sostenibile della mobilità. Infatti, si tratta di un velivolo ad emissioni zero che strizza l’occhio anche alla sostenibilità.

Un’area di decollo dedicata

Questo taxi volante elettrico rappresenta una tipologia di velivolo capace di volare ad impatto zero anche sui flussi d’acqua e, in genere, lungo rotte urbane trafficate. L’area da cui prende il volo, il vertiporto, è stata realizzata in base alle specifiche richieste dall’Easa, e si trova in una sandbox che ha ricevuto l’approvazione dell’Enac. Si tratta di una superficie di 5.500 metri quadrati formata da una zona deputata all’avvicinamento per decollo ed atterraggio, da una piazzola di sosta, e da un hangar coperto, oltre che alcuni locali tra cui quello in cui vengono ricaricate le batterie.

Rimane da capire quanto potrà costare un viaggio, quale potrà essere, in futuro, il numero di velivoli per soddisfare le richieste, e se questi potranno essere utilizzati anche per altri servizi. Si tratta comunque di un’evoluzione della mobilità urbana che potrebbe cambiare il modo di spostarsi nei grandi centri.