Suzuki ha scelto l’Altopiano dei 7 Comuni, situato in provincia di Vicenza, come location ideale per presentare la nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip, durante il 13° Raduno della community di appassionati di veicoli 4×4 del marchio. Questo scenario pittoresco e naturale si è rivelato perfetto per il debutto di un’auto pensata per coloro che amano stili di vita attivi, a contatto con la natura e con un occhio attento al rispetto dell’ambiente.

La Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip si distingue nettamente nel mercato delle auto compatte, essendo l’unica vettura del segmento B dotata di trazione integrale. Questa caratteristica la rende ideale per chi cerca un’auto maneggevole e sicura, capace di affrontare con agilità terreni accidentati e condizioni di bassa aderenza.

Caratteristiche principali

La Swift Hybrid 4×4 AllGrip mantiene il design iconico con tetto sospeso della versione a due ruote motrici, ma con alcune differenze chiave. La versione 4×4 presenta una maggiore altezza da terra di 140 mm, rispetto ai 115 mm della versione a due ruote motrici, e include un differenziale posteriore che migliora la trazione in condizioni difficili. Anche le dimensioni sono leggermente diverse: la carreggiata anteriore è ridotta di 5 mm, mentre quella posteriore è allargata dello stesso valore, senza influire sul raggio di sterzata di 4,8 metri, uno dei più ridotti della categoria.

Con una lunghezza di 386 cm, la Swift Hybrid 4×4 AllGrip si presenta con un design sportivo e elegante, risultato anche del lavoro del Centro Stile Suzuki di Torino. Nonostante l’aggiunta del sistema 4×4, l’abitabilità interna rimane eccellente, offrendo lo stesso spazio della versione a due ruote motrici, incluso un bagagliaio con una capacità di 265 litri.

Tecnologia AllGrip

Dal punto di vista tecnologico, la Swift Hybrid 4×4 AllGrip beneficia dell’esperienza di oltre mezzo secolo di Suzuki nella produzione di veicoli a trazione integrale. Il sistema AllGrip Auto, adottato su questa versione, gestisce automaticamente la distribuzione della trazione senza richiedere interventi da parte del conducente, garantendo una risposta pronta e sicura anche su superfici scivolose come neve e ghiaccio. Questo sistema utilizza un albero di trasmissione meccanico e un giunto viscoso per trasferire la coppia alle ruote posteriori non appena rileva uno slittamento delle ruote anteriori, migliorando la stabilità e la fluidità di guida.

Performance e specifiche tecniche

Nonostante l’aggiunta della trazione integrale, la Swift Hybrid 4×4 AllGrip pesa solo 76 kg in più rispetto alla versione a due ruote motrici, mantenendo un peso complessivo di 1.070 kg con conducente. Questa leggerezza contribuisce all’efficienza complessiva del veicolo, che è alimentato da un motore ibrido 1.2 a tre cilindri, accoppiato a un motore elettrico da 12 volt. Insieme, sviluppano una potenza combinata di 82,8 CV e una coppia di 111 Nm. Il tutto si traduce in un consumo medio di carburante di 4,9 l/100 km e emissioni di CO2 pari a 110 g/km nel ciclo misto WLTP.

Dotazione di serie e opzioni

La Swift Hybrid 4×4 AllGrip è offerta nell’unico allestimento Top, con un’ampia dotazione di serie che include climatizzatore automatico, cerchi in lega da 16”, sistema multimediale con schermo touch da 9” e navigatore integrato, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, sedili anteriori riscaldati e fari Full LED. La sicurezza è garantita da un pacchetto di assistenza alla guida di ultima generazione, con sistemi come il Dual Sensor Brake Support II, il Lane Keep Assist e il Driver Monitoring System.

Di serie sulla nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip è presente il servizio SUZUKI CONNECT, che permette di interagire con l’auto tramite un’app per smartphone. Questa tecnologia offre funzioni come la notifica dello stato del veicolo, la localizzazione del parcheggio e la cronologia di guida, tutte disponibili anche tramite lo schermo touch da 9 pollici dell’auto.

Prezzi di Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip

La nuova Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip è proposta al prezzo di listino di €24.500, con offerte lancio fino al 30 settembre 2024, che la rendono disponibile a partire da €17.900 con incentivi statali e contributi Suzuki. Inoltre, è possibile acquistarla tramite la piattaforma di e-commerce Suzuki Smart Buy, che consente di prenotare l’auto online con un acconto di €500 e completare l’acquisto successivamente in concessionaria.