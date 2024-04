Suzuki, riconosciuta per il suo impegno verso la sostenibilità, ha ribadito l’importanza dell’azione collettiva nel rispetto del pianeta durante la Giornata Mondiale della Terra. L’azienda sostiene che il contributo di singoli individui, sebbene limitato da solo, può portare a cambiamenti significativi se combinato con gli sforzi delle multinazionali. Per il tredicesimo anno consecutivo, Suzuki ha organizzato una serie di attività green, inclusa una giornata di bonifica nei dintorni della sua sede in provincia di Torino, dove i dipendenti hanno raccolto 1,64 tonnellate di rifiuti in sole tre ore.

Suzuki Italia presente

Quest’anno, oltre 100 volontari, tra cui 67 da Suzuki Italia, hanno partecipato all’evento, equipaggiati con guanti e pinze telescopiche per raccogliere rifiuti sparsi su un’ampia area. L’iniziativa “Suzuki Save The Green 2024” ha portato alla raccolta di 1.640 kg di rifiuti, contribuendo alla riqualificazione di un’area significativa del territorio comunale. I dati mostrano una diminuzione dei rifiuti raccolti rispetto agli anni precedenti, un segnale dell’efficacia delle campagne di sensibilizzazione e della crescente consapevolezza ambientale della comunità locale.

In aggiunta alle attività di bonifica, Suzuki ha integrato diverse altre iniziative green a livello nazionale e mondiale. Tra queste, il coinvolgimento nel programma radiofonico “M’Illumino di Meno” di Radio2 Caterpillar, spegnendo le luci delle insegne e degli uffici per ridurre l’immissione di CO2 nell’atmosfera. L’azienda ha anche implementato la funzione “sleep” sul sito suzuki.it, che riduce il consumo energetico quando la pagina non è in uso.

L’impegno della casa giapponese per la sostenibilità si estende anche al supporto di eventi come il #SuzukiGreenFriday, che devolve una percentuale del fatturato a progetti ambientali, e il #SuzukiBikeDay, promuovendo l’uso della bicicletta come alternativa sostenibile all’automobile. L’ultima iniziativa, #Pulifondali e #Pulispiagge, organizzata con la FIPSAS, mira alla pulizia delle spiagge e dei fondali marini, dimostrando l’approccio olistico di Suzuki verso la protezione ambientale.