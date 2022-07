Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 V: online a 33.090 euro

La Suzuki S-Cross Hybrid 140 V, questo il suo nome completo, va ad ampliare la gamma del SUV di Hamamatsu. Dopo la Vitara quindi, anche la S-Cross sposa la tecnologia full hybrid ed accresce gli orizzonti elettrificati del brand.

Per la Suzuki S-Cross Hybrid una power unit interessante

La natura full hybrid della Suzuki S-Cross Hybrid 140V è data da una power-unit che vede protagonisti un motore termico a 4 cilindri 1.5 a ciclo Atkinson da 102 CV ed un comparto elettrico da 33 CV. La potenza di sistema è di 116 CV. La sigla 140 V si riferisce alla batteria agli ioni di litio che ha una capacità di 0,84 kWh.

Quest’ultima consente di percorrere fino a 4 km in elettrico sia in partenza che a velocità costante tra i 60 km/h e gli 80 km/h, quando è completamente carica. Nelle fasi di decelerazione e di frenata si ricarica recuperando energia. Inoltre, è situata sotto il baule e non va a sottrarre spazio al bagagliaio che rimane speculare a quello delle altre S-Cross. A differenza di altre vetture ibride, il cambio è un manuale robotizzato con frizione singola.

La Suzuki S-Cross Hybrid ottimizza la marcia in Eco

Con la modalità Eco, la Suzuki S-Cross Hybrid 140 V aumenta la sua capacità di generare risparmio alla pompa, diminuendo i consumi. Infatti, va a prediligere il propulsore elettrico, e riduce l’intervento del termico andando ad ottimizzare il funzionamento della trazione integrale e del climatizzatore. In questo modo aumentano le percorrenze e, di conseguenza, gli intervalli per le soste al distributore.

La versione di lancio si prenota online