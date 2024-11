Suzuki e HySE-X2: il futuro dell’idrogeno alla Dakar 2025

Dopo il successo del debutto alla Dakar 2024, Suzuki e l’associazione HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology Association) si preparano a tornare protagonisti nella prossima edizione del leggendario rally-raid. Dal 3 al 17 gennaio 2025, il prototipo Suzuki e HySE-X2 rappresenterà un nuovo passo verso la mobilità sostenibile e la neutralità carbonica, competendo nella categoria Mission 1000 ACT2, dedicata ai veicoli di nuova generazione.

Un progetto all’avanguardia

La Dakar 2024 ha segnato l’ingresso di Suzuki e HySE con il prototipo HySE-X1, equipaggiato con un motore a idrogeno. L’obiettivo principale era testarne le capacità in condizioni estreme, un banco di prova ideale per valutare la tenuta e le performance del sistema. Il risultato? Un quarto posto nella categoria, che ha dimostrato il potenziale della tecnologia sviluppata.

Nel 2025, l’evoluzione di questo progetto si concretizza nell’HySE-X2, un prototipo ottimizzato nel telaio e nel motore. Tra le principali innovazioni spiccano:

Efficienza migliorata alle alte velocità , per affrontare al meglio le sfide del rally.

, per affrontare al meglio le sfide del rally. Consumi ottimizzati alle medie velocità , favorendo una gestione più sostenibile del carburante.

, favorendo una gestione più sostenibile del carburante. Capacità del serbatoio aumentata, con quattro serbatoi rispetto ai tre del modello precedente, garantendo maggiore autonomia grazie alla pressione interna di 70 MPa e una capacità totale di 7,2 kg.

Obiettivi tecnologici e sostenibili

HySE non si limita a partecipare al rally, ma punta a creare una rete globale per promuovere l’adozione dell’idrogeno come energia pulita. La visione condivisa da Suzuki, Kawasaki, Honda e Yamaha è chiara: sviluppare motori compatti alimentati a idrogeno per una mobilità decarbonizzata.

Secondo Daichi Kai, Team Manager del progetto, l’esperienza accumulata con HySE-X1 sarà la base per un progresso tecnico significativo:

“Abbiamo migliorato motore e telaio per garantire prestazioni ancora più elevate. La Dakar rappresenta una piattaforma unica per testare e perfezionare questa tecnologia.”

Attraverso la partecipazione a eventi di risonanza mondiale come la Dakar, HySE mira a consolidare il suo ruolo nel panorama della mobilità sostenibile, offrendo soluzioni che abbracciano una strategia multipath per affrontare le sfide ambientali.

Specifiche tecniche dell’HySE-X2

Le caratteristiche principali del nuovo prototipo HySE-X2 includono:

Dimensioni: 4.000 mm × 2.000 mm × 1.900 mm

4.000 mm × 2.000 mm × 1.900 mm Peso: 1.250 kg

1.250 kg Motore: 4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 998 cm³

4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 998 cm³ Serbatoi: 4 unità per un totale di 7,2 kg di idrogeno

Verso una mobilità a emissioni zero

La partecipazione di Suzuki alla Dakar 2025 con HySE-X2 rappresenta un impegno concreto verso l’innovazione e la sostenibilità. Questo progetto non è solo una sfida tecnica, ma un simbolo della transizione verso una mobilità più pulita e rispettosa dell’ambiente.