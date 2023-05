Suzuki Bike Day 2023: ritorna l’evento dedicato agli amanti delle bici

Il prossimo 8 luglio si svolge la terza edizione del Suzuki Bike Day, un evento pensato da Suzuki per i ciclisti e tutti gli amanti delle due ruote a pedali.

L’evento offre agli appassionati un percorso ciclistico iconico, che si snoda tra le strade dei mondiali di ciclismo 2020 e il prossimo Tour de France 2024, chiuso in parte al traffico, per godersi in libertà e sicurezza la propria passione.

Anche se opera nel mercato delle auto e delle moto, la casa automobilistica giapponese sostiene e promuove i mezzi di trasporto alternativi, come nel caso della bicicletta. Quest’ultimo è un mezzo in continua diffusione, sia per i trasferimenti a breve e medio raggio che per il tempo libero e lo sport.

Il marchio giapponese punta a migliorare le condizioni di vita dei suoi clienti

Suzuki è consapevole che pedone, ciclista, automobilista e motociclista spesso sono la stessa persona, che però utilizza mezzi diversi per spostarsi. Nel corso di una dichiarazione ufficiale, Toshihiro Suzuki – presidente di Suzuki Motor Corporation – ha dichiarato che “bisogna proporre una visione olistica dell’intero ambiente che ospita i nostri prodotti”.

Il motivo per cui il brand giapponese promuove un’iniziativa a favore delle bici è perché il suo DNA è sempre stato caratterizzato dalla volontà di migliorare le condizioni di vita dei suoi attuali e potenziali clienti, oltre a sviluppare e sostenere la mobilità diffusa.

Inoltre, il produttore asiatico crede che l’esigenza di mobilità individuale sia fondamentale, che ogni persona soddisfa con mezzi diversi in condizioni e circostanze differenti.

L’edizione 2023 si terrà l’8 luglio

Ritornando al Suzuki Bike Day, la terza edizione si svolgerà l’8 luglio. Lo scorso anno hanno partecipato oltre 1800 persone e dunque anche quest’anno ci si aspetta un buon afflusso di pubblico. Infine, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è stato confermato come punto di partenza e centro nevralgico dell’evento.

La partecipazione al Suzuki Bike Day 2023 permetterà di sostenere anche la Fondazione Dynamo Camp ETS. Per chi non lo sapesse, quest’ultima sostiene i bambini e i ragazzi con gravi patologie e le loro famiglie, offrendo programmi gratuiti di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle.

È possibile scegliere fra due quote di iscrizione: quella da 5 € standard (interamente devoluta a Dynamo Camp ETS) e quella da 20 € premium che comprende sia la quota standard d’iscrizione più l’esclusiva maglia tecnica realizzata da Alè Cycling e ideata per l’evento dal Centro Stile Suzuki. È possibile procedere con l’iscrizione tramite l’apposito link.