SUV Mengshi M-Terrain EV: 1000 CV elettrici

Si chiama Mengshi M-Terrain EV, è un SUV prodotto da un Brand di proprietà Dongfeng ed appare decisamente più muscoloso dell’Hummer elettrica.

SUV cinese con uno stile che mixa idee americane e giapponesi

Il design di questo SUV è molto simile a quello del concept presentato ad inizio anno, ma evidenzia delle modifiche per consentire dei viaggi comodi anche sulle strade asfaltate. Nell’insieme, spiccano un anteriore con un paraurti pensato per l’off-road estremo, ma adornato anche con elementi color bronzo. Si notano non poco i cardini delle portiere anteriori, mentre c’è una piastra che protegge il sottoscocca. Dietro invece balza all’occhio la copertura per la ruota di scorta.

Un’elettrica da oltre 1.000 CV con una batteria da 140 kWh

Incrocio stilistico tra una Hummer ed una Toyota FJ Cruiser, questo SUV è atteso con quattro motori elettrici per una potenza totale di oltre 1.000 CV alimentati da un pacco batteria di ben 140 kWh. Questo dovrebbe assicurare fino a 500 km di autonomia. Comunque, per chi teme di rimanere a secco in off-road, ci sarà la versione range extender dal pacco batteria da 65,88 kWh ed un motore termico che funge da generatore, per assicurare fino ad 800 km di percorrenza.

L’elettrico prende piede anche nel fuoristrada

Con batterie più grandi e possibilità di motori termici montati come unità ausiliarie, anche i grandi SUV percorrono la via dell’elettrico. Soprattutto in Cina, dove la tecnologia delle vetture a batteria si evolve a grande velocità. L’ultima proposta della Nio è una conferma di questa tendenza orientale.