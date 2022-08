Le supercar da sogno del bambino miliardario Mompha Jr

Che in giro per il mondo ci siano dei bambini ricchi è un dato lapalissiano, che non stupisce nessuno. Però bisogna ammettere che le immagini di piccoli figli di paperoni con supercar da sogno e case da mille e una notte suscitano sempre un certo interesse, ponendo delle domande sulla bontà di certi modelli di vita.

Supercar e sfarzi da miliardario

Negli ultimi giorni, a guadagnare la scena ci ha pensato un ragazzino nigeriano di 10 anni, con villa extralusso ed auto molto esclusive, come la Lamborghini Aventador, la Bentley Flying Spur, varie Rolls-Royce e la Ferrari 488 GTB, che sfoggia nei suoi canali social. Anche i capi di abbigliamento usati sono di fascia alta e portano delle grandi firme. Per i viaggi c’è un jet privato a sua disposizione.

Vita da bambino ricchissimo

Ovviamente questo tesoro non è il frutto del suo lavoro, ma è il mondo da sogno riservato a lui dal facoltoso papà, che ha fatto fortuna nel mondo degli investimenti, accumulando una grande quantità di denaro, con cui si concede una vita molto sfarzosa. Anche il figlio è stato abituato a un’esistenza particolarmente agiata, con case ed auto di lusso a lui regalate in occasioni particolari, come il compleanno. C’è chi riceve una torta, c’è chi una Ferrari, una Lamborghini o una villa. Sì, proprio una villa da sogno, da alcuni milioni di euro, avuta in dono al raggiungimento dei 6 anni. Così va il mondo.

Gli interrogativi

Nel suo piccolo, grazie ai 13 mila follower su Instagram, il bambino di cui vi abbiamo raccontato è anche un influencer, abbastanza seguito sul web. Immagino che molti adulti vorrebbero avere i suoi costosissimi giocattoli, dalle supercar alle case faraoniche, ma il privilegio è per pochi eletti. Ci si chiede quanto sia opportuno, sul piano educativo, abituare dei ragazzini a uno stile di vita da nababbi. A voi la risposta.