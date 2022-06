Lamborghini Aventador bloccata da un ciclista [Video]

Un ciclista fa volutamente da tappo al conducente di una Lamborghini Aventador, confermando la difficile relazione fra due specie di fruitori della strada che non vanno molto d’accordo tra loro, anche se i ruoli a volte si alternano. Spesso si registrano dei casi di nervosismo, che talvolta portano verso comportamenti sopra le righe.

Lamborghini Aventador è “bloccata”

Il video, girato a Londra, offre una conferma della pessima liaison, mostrando un atteggiamento biasimabile da parte del tizio in sella al mezzo a due ruote. Questo, al sopraggiungere della Lamborghini Aventador, si mette di proposito in mezzo alla strada, “bloccando” la supercar del “toro”. Il conducente dell’auto sportiva di Sant’Agata Bolognese, chiaramente stizzito per la scena che si presenta davanti ai suoi occhi, manifesta il disappunto con un colpo di gas molto vigoroso, che l’altro non gradisce. Lo si vede, infatti, girarsi, con atteggiamento minaccioso.

Condotta arrogante del ciclista

L’utente a due ruote, dopo aver bloccato la vettura emiliana, prosegue la marcia, rallentando volutamente l’azione della Lamborghini Aventador nera, costretta a muoversi a passo d’uomo. Solo dopo un po’ di strada l’automobilista riesce a disfarsi del tappo. Cosa sarà successo? Cosa è scattato nella testa del ciclista?

Nessuna giustificazione per il tizio in sella

Si potrebbe anche pensare a un’azione eclatante, studiata prima dal ciclista. In effetti, sembra quasi che aspetti quella vettura. Sarà stato turbato da qualche passaggio precedente, ad andatura molto allegra, dell’uomo al volante della Lamborghini Aventador? Non abbiamo notizie al riguardo, ma se anche fosse così, l’atteggiamento del ciclista resta molto discutibile e poco elegante. Il disappunto non si esprime in questo modo, ossia con condotte ai limiti della provocazione vera e propria.