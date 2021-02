Supercar: parte la ricerca per trovare il rimorchio originale del telefilm

Tra i telefilm cult degli anni ’80 spicca senza ombra di dubbio Supercar (titolo originale Knight Rider), celebre serie televisiva americana dove Michael Knight (David Hasselhoff) e la sua fedele auto “parlante” KITT difendevano i buoni dai cattivi, grazie anche al supporto della “Fondazione Knight per il rispetto della legge”. Proprio la “Fondazione” aveva messo a disposizione la FLAG mobile unit, ovvero l’enorme camion dove Davon e Bonnie si prendevano cura di KITT.

Ora, i numerosi fan di Supercar hanno deciso di cercare il semi rimorchio nero della GMC utilizzato nella serie originale per restaurarlo ed utilizzarlo per fiere ed eventi a tema. Bisogna inoltre precisare che un gruppo di appassioanti della serie è già riuscito a recuperare la motrice di quel semi rimorchio dopo una lunga ed intensa attività di ricerca.

Per quanto riguarda invece il rimorchio utilizzato nella serie, i vari club di Supercar si sono lanciati una ricerca senza sosta che sta includendo anche numerosi appelli sui social network. Secondo alcune informazioni emerse dalle ricerche, pare che il rimorchio sia stato avvistato sulle strade un po’ di anni fa, ri-colorato e utilizzato per vari trasporti. A questo punto i soliti appassionati della serie non vogliono arrendersi e cercheranno in tutti i modi di recuperarlo, per poi restaurarlo ed utilizzarlo nei vari eventi dedicati all’apprezzatissimo telefilm, ovviamente accompagnato dalle varie repliche di KITT.