Subaru WRX Wagon: prossimo modello “alter ego” della Levorg?

Stando a quanto riportato da Car Expert, sarebbe allo studio la nuova Subaru WRX Wagon come modello “alter ego” in chiave sportiva della Levorg. Secondo le indiscrezioni, potrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 2.4 Boxer Turbo da 290 CV di potenza e destinata solo al mercato australiano.

Erede della Impreza Compact Wagon

In passato, la Subaru WRX non è stata proposta solo nella variante berlina. Infatti, dal 1994 al 2017 è stata commercializzata come Impreza Compact Wagon WRX, prima con il propulsore a benzina 2.0 Turbo 16V nelle versioni da 211 CV, 218 CV e 224 CV, poi con l’unità di pari alimentazione 2.5 Turbo 16V da 230 CV di potenza. Dal 2008 al 2014, invece, la WRX STi era venduta anche con la sportiva carrozzeria hatchback a cinque porte, mossa dalla motorizzazione a benzina 2.5 Boxer Turbo da 300 CV di potenza.

In attesa della nuova WRX

Intanto, il prossimo 10 settembre sarà svelata la nuova generazione della Subaru WRX che adotterà il motore a benzina 2.4 Boxer Turbo da 300 CV di potenza. Successivamente, sarà introdotta anche la rediviva WRX STi da 350 CV, se non addirittura da 400 CV di potenza. Inoltre, la Casa delle Pleiadi è impegnata anche con il debutto della configurazione Wilderness per la Subaru Forester che affiancherà la già disponibile omonima declinazione della Outback.