Subaru WRX squarciata a metà durante un tentativo di sorpasso sulla neve [VIDEO]

La Subaru WRX è conosciuta per la sua elevata capacità di performance in condizioni stradali avverse. Nonostante ciò un sorpasso repentino può portare grossi problemi anche a questa auto. Come mostra un video di una dashcam, una WRX è rimasta coinvolta in un grave incidente mentre stava effettuando un sorpasso sulla neve finendo per spezzarsi in due dopo aver centrato uno spazzaneve.

Sorpasso azzardato per una Subaru WRX che viene tagliata in due da un camion

Il video dell’incidente è stato diffuso dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York e ha fornito una panoramica dettagliata della collisione. Le condizioni atmosferiche hanno giocato un ruolo significativo, considerando che l’incidente si è verificato su una strada montuosa a due corsie nelle Adirondack. Il filmato evidenzia chiaramente le conseguenze di un tentativo di sorpasso non riuscito. Nel video si vede la parte finale di un tentativo di sorpasso da parte della Subaru WRX mentre il camion prende la curva a sinistra. Purtroppo per il conducente di questa auto, la Subaru non fa in tempo a tornare nella sua corsia e dunque l’impatto è inevitabile.

Le conseguenze sono state davvero pesanti per l’auto che è stata letteralmente spezzata in due dallo spazzaneve. Per fortuna come riportano alcuni testimoni, il guidatore dell’auto non è rimasto ferito in maniera grave sebbene per la sua auto non ci sia più niente da fare.