Subaru WRX: il secondo teaser della nuova generazione

Se le previsioni sanitarie seguiranno un andamento positivo rispetto alla crisi pandemica, il Salone dell’Auto di New York riaprirà i battenti a metà del prossimo agosto. Al grande evento nella “Grande Mela”, farà il suo debutto la Subaru WRX di nuova generazione. La Casa giapponese aveva rilasciato un primo teaser poco più di un mese fa, un’anteprima in cui la berlina sportiva si mostrava in un tramonto oscuro.

Nuovi dettagli estetici

La seconda anteprima mostra parte della fiancata e rivela la nuova sportiva che promette alte prestazioni sia sull’asfalto che sullo sterrato. In vero stile rally. Subaru ha rivelato anche alcune caratteristiche specifiche del design di questo modello che riprodurrà l’alta dose di aggressività anticipata con la Subaru Viziv Performance STI Concept presentata al Motor Show di Tokyo 2018.

Subaru WRX debutterà a metà agosto

Rispetto a ciò che si vede nel nuovo teaser, la forma della linea del tetto è stata notevolmente ammorbidita, ora è più stilizzata e anche il lunotto è stato adattato al modello di produzione. Non manca l’eredità stilistica della Subaru Levorg e Il frontale presenta un design molto nitido. Anche la griglia esagonale sarà uno dei dettagli distintivi, insieme alla firma luminosa a LED a forma di “C”.

400 CV

È lo stile di design noto come “Dinamico e solido”. Un design moderno e molto sportivo che scopriremo il 19 agosto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche per ora diversi rapporti suggeriscono che Subaru doterà la WRX di uno dei motori a quattro cilindri più potenti sul mercato, un boxer turbo da 2,4 litri che offrirà una potenza massima di 400 CV.

Una cifra al livello delle sportive Premium tedesche e che sarà abbinata al sistema di trazione integrale e ad un cambio manuale a sei marce. Una combinazione non delle più comuni, visto che la trazione integrale è solitamente associata al cambio automatico. Tra le opzioni ci potrebbe però anche essere il cambio automatico CVT «Lineartronic». Tra poco più di un mese verranno svelati tutti i suoi dettagli, così come le date di commercializzazione.