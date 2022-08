Subaru Impreza in stile WRC in vendita sul web

Le repliche non hanno la dignità delle cose originali, ma per chi si accontenta ecco una Subaru Impresa degli anni ’90 vestita come la versione WRC, auto da rally che fece sognare molti appassionati in passato. L’esemplare in esame è attualmente in vendita in Polonia. Il relativo annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Unique Cars For Sale in Europe, con un richiesta di 33 mila euro.

Trattamento anabolizzante

A fare da base per il bodykit ci ha pensato un’Impreza di prima generazione, datata 1996. Sul suo corpo ha preso le mosse il processo di tuning, che ha interessato i parafanghi, i paraurti, le minigonne, la presa d’aria sul cofano, l’alettone regolabile introdotto in coda. Il tutto condito da cerchi in lega multirazza di colore bianco e da una livrea speciale, ispirata a quella delle vetture che hanno affrontato il Campionato del Mondo Rally (WRC) dal 1997 al 2000, con piloti del calibro di Colin McRae e Richard Burns, giusto per citarne alcuni.

Rivisto anche l’interno della Subaru Impreza

Ovviamente, le modiche non hanno risparmiato l’abitacolo, sottoposto ad interventi di taglio specifico, per un look fortemente racing. Il motore, portato a 2.15 litri di cilindrata, è stato rivisto in diversi aspetti, per spingere la potenza massima fino a quota 380 cavalli, con un picco di coppia di 490 Nm. Questa energia giunge sulle quattro ruote motrici con l’ausilio di un cambio manuale a sei marce.

Una tentazione per alcuni

Non si conosce il chilometraggio dell’auto di partenza, ma dopo la trasformazione il proprietario attuale ha percorso solo 500 chilometri. Ora l’esemplare è in vendita. Non si tratta della Subaru Impreza WRC originale, ma ne evoca il fascino. Qualcuno potrebbe accontentarsi. Una cosa è certa: con un mezzo del genere, passare inosservati è impossibile. Chi non vuole mettersi in vetrina scelga altro.

Fonte | Carscoops

Foto | Profilo Facebook di Unique Cars For Sale in Europe